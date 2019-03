Il Crayon è uno stilo prodotto da Logitech che permette di mimare gran parte delle caratteristiche di Apple Pencil. Questo è stato proposto dall’azienda della mela morsicata come valido sostituto low cost della propria matita. Si tratta di un prodotto indirizzato soprattutto agli studenti. Fino ad ora il supporto per il Crayon è stata un’esclusiva di iPad 2018. Presto, però, non sarà più così.

Ebbene sì, nelle scorse ore è emerso che il famoso stilo low cost di Logitech sarà supportato anche dagli altri modelli di iPad. Ciò sarà possibile grazie al nuovo aggiornamento software che Apple dovrebbe rilasciare nel corso di queste ore, iOS 12.2. Come mai Apple ha decido di effettuare una mossa di questo tipo?

Apple cerca di rendere le feature di iPad Pro più accessibili?

Sembra che già con la beta 6 di iOS 12.2 sia possibile utilizzare il Cryon sui nuovi iPad Pro. Ciò che per il momento resta un mistero è se l’azienda deciderà di espandere il supporto a tutti gli iPad Pro mai esistiti. Ciò che è certo è che questo sarà supportato dai nuovi iPad Air e iPad Mini. Come mai, però, Apple ha deciso di farsi concorrenza da sola introducendo il supporto del Cryon anche sugli iPad Pro?

Molto probabilmente l’azienda vuole valorizzare le caratteristiche dei suoi dispositivi. Ricordiamo che il Crayon di Logitech costa 69 euro, 30 in meno rispetto ad Apple Pencil di prima generazione e 65 in meno rispetto a quella di seconda. Gli utenti saranno decisamente più propensi ad acquistarla. Ricordiamo che il prodotto assicura fino a 7 ore di utilizzo no-stop. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.