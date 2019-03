Utilizzando un telefono cellulare o un tablet ma anche un lettore di schede compatibile, con l’applicazione SCOM è ora possibile utilizzare tutte le funzionalità della carta d’identità con garanzia di totale sicurezza. L’app è stata creata da una società con sede a Coimbra ed è già disponibile per gli smartphone Android.

La società aveva già creato un modulo software che consente a terzi di integrare funzionalità Citizen Card nelle loro applicazioni, ma sentiva la necessità di rendere disponibile un’app “pronta all’uso” ad altre aziende e professionisti che non dispongono di una propria app.

Ingegneri civili, architetti, medici, imprese edili sono alcuni esempi di professionisti che hanno contattato Present Technologies con esigenze di mobilità della Citizen Card, in cui l’uso di un computer è impraticabile o impossibile.

Una maggiore sicurezza al sistema digitale

In una dichiarazione, Victor Batista, CEO di Present Technologies, ha dichiarato: “Questa soluzione completa la soluzione Digital Mobile Key (CMD) fornita dall’Agenzia per l’ammodernamento amministrativo (AMA), aggiungendo maggiore robustezza e sicurezza al processo di firma digitale dei documenti, poiché richiede sempre la presenza fisica della carta al momento della firma dei documenti e la firma viene eseguita nella macchina virtuale del chip della carta, non nel cloud“.

Va inoltre osservato che la domanda è conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Questa app è stata creata pensando alle persone in mobilità costante, in cui l’uso di un computer non è pratico o del tutto impossibile e il cui bisogno di interazione con la carta del cittadino è importante.