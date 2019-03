The Epic Games Store distribuirà un gioco per PC gratuito ogni due settimane quest’anno. Al fine di festeggiare i suoi primi 12 mesi di attività. E tutto ciò che dovete fare per beneficiarne è creare un account Epic gratuito. Ora arriva Oxenfree.

Nelle ultime due settimane, i membri di Epic hanno avuto accesso gratuito con Slime Rancher, un affascinante gioco sul collezionare slime e gestire una fattoria. Ma a partire da oggi, Slime Rancher sarà sostituito da Oxenfree, un gioco misterioso soprannaturale di Night School Studio.

Oxenfree sarà disponibile gratuitamente dal 21 marzo al 4 aprile. E, una volta rivendicato il gioco durante quel periodo, sarà tuo per sempre. Non hai nemmeno bisogno di installarlo. Vediamo di cosa tratta il nuovo gioco offerto da Epic Games, Oxenfree.

Cos’è Oxenfree

Oxenfree è un’avventura guidata dalla storia in cui reciti i panni di un adolescente di nome Alex, in un viaggio di fine settimana con i suoi amici su un’isola.

Dopo aver innescato accidentalmente il rilascio di una forza soprannaturale, Alex e i suoi amici devono trovare un modo per sistemare le cose e fuggire.

Alex ha la libertà di esplorare l’intera isola, e il gameplay principale ruota intorno alle bolle di dialogo che appaiono sopra la sua testa mentre parla. In qualsiasi momento, hai più opzioni di dialogo tra cui scegliere, oppure puoi scegliere di non dire nulla a tutti.

Le scelte dei giocatori hanno un impatto significativo e sono possibili più finali.

Il gioco ha ricevuto un 8/10 per il suo straordinario dialogo, la storia imprevedibile, la fantastica colonna sonora e la profonda influenza della scelta del giocatore.