Il presunto avvistamento UFO è stato condiviso online dal teorico della cospirazione Scott C Waring, che gestisce il blog UFO Sightings Daily. Il cacciatore di UFO ha affermato che il video mostra due oggetti “a forma di diamante” che si muovono attraverso la Luna in una formazione in stile militare. Waring ha detto che il video è “prova concreta al cento per cento” che gli alieni stanno usando attivamente la Luna come avamposto da ricognizione e base permanente. Il cospiratore sosteneva che ci sarebbe probabilmente molta attività aliena sul lato oscuro della Luna.

Dov’è avvenuto l’avvistamento?

L’esperto di UFO ha detto: “Una persona ad Edirne, in Turchia, stava osservando la Luna attraverso un telescopio ed è stata abbastanza fortunata da scattare una foto di non uno, ma due UFO che volavano bassi sulla superficie della Luna.

“Sì, esatto. Qui si parla in realtà di due UFO che volano fianco a fianco, come un wingman militare per jet da combattimento USAF.

“Entrambi gli oggetti sono a forma di diamante, ma uno è il doppio dell’altra.

“Se queste fossero meteore, avrebbero lasciato una scia di detriti dietro di loro e non c’è modo che siano diamanti perfetti che volano fianco a fianco.

“Ora, mi chiedo, se il testimone oculare l’ha beccato mentre osservava per mezz’ora, allora quanto spesso accade sulla nostra Luna ogni giorno?”

Mr Waring ha stimato che potrebbero esserci fino a 48 di questi UFO che volano intorno alla Luna per un periodo di 24 ore.

Ha detto: “Questo è molto solo dalla parte che possiamo vedere.

“Immagino che sia molto più sul lato che non possiamo vedere.”

Non tutti ci credono

Tuttavia, non tutti quelli che hanno visto il video bizzarro erano convinti che l’oggetto misterioso fosse una coppia di UFO.

Michael Kozak ha commentato il video di YouTube suggerendo che potrebbe essere Lunar Obiter, che è un’astronave della NASA in orbita della Luna.

E l’utente di YouTube CHANGED ha scritto: “Perché è così breve? Non ci permetti di vederlo attraversare tutta la Luna se non per un breve secondo.

“Volevo vedere se continuava ad uscire dalla cornice o attorno alla Luna per vedere se l’oggetto si trovava nella traiettoria della Luna o a metà strada tra la Luna e la Terra.”

In assenza di prove concrete, meglio restare razionali

Quindi, il signor Waring ha davvero visto un UFO volare attraverso la Luna? Senza prove concrete, in entrambi i casi, è impossibile dirlo.

Ma la spiegazione più probabile è che l’oggetto volante fosse un pezzo di detriti orbitali scambiato per un UFO a causa di un particolare effetto noto come pareidolia.

L’agenzia spaziale statunitense, la NASA, ha spiegato: “la Pareidolia è il fenomeno psicologico in cui le persone vedono forme riconoscibili in nuvole, formazioni rocciose o oggetti o dati altrimenti non correlati.

“Ci sono molti esempi di questo fenomeno sulla Terra e nello spazio.”