Ci sono molte ragioni per cui molti di noi non dormono le sette ore o più raccomandate ogni notte. Gli orari di viaggio, le scadenze lavorative, l’abbuffata della TV degli smartphone incidono pesantemente sul nostro non dormire.

Una ricerca pubblicata di recente sulla rivista Sleep scopre che fino a sei anni dopo la nascita di un bambino, molte madri e papà ancora non dormono tanto quanto prima della nascita del loro bambino. Per i genitori, c’è poco tempo da dedicare a se stessi.

Quindi, puoi recuperare il sonno? Ciò dipende in parte da quanto sonno hai perso. Uno studio nell’attuale numero di Current Biology indica quanto velocemente gli effetti avversi della privazione del sonno possano prendere il largo.

Università del Colorado conferma quanto dormire poco faccia male

I ricercatori dell’Università del Colorado Boulder hanno reclutato un gruppo di giovani, sani adulti, che hanno accettato un soggiorno in un laboratorio del sonno. Ad alcuni è stato permesso di dormire non più di cinque ore a notte per cinque giorni consecutivi.

“Dopo cinque giorni, le persone [guadagnavano] fino a 5 sterline”, afferma l’autore dello studio Christopher Depner. Il quale studia i legami tra la perdita del sonno e le malattie metaboliche.

La mancanza di sonno può eliminare gli ormoni che regolano l’appetito, spiega. Così le persone tendono a mangiare di più.

Depner e i suoi colleghi hanno anche documentato una diminuzione della sensibilità all’insulina tra i partecipanti privi di sonno.

“In alcune persone, è diminuito fino a un livello in cui sarebbero stati considerati pre-diabetici”

dice. Presumibilmente, questo aumento di zucchero nel sangue sarebbe solo temporaneo in queste persone giovani e sane. Ma è un notevole indicatore di quanto la mancanza di sonno possa influenzare il metabolismo.

E, anche dopo un fine settimana di sonno ristoratore, i partecipanti hanno comunque guadagnato lo stesso peso di quelli nello studio a cui non era stato permesso ciò.

Quindi, in conclusione: può essere difficile per il nostro metabolismo recuperare da una settimana di privazione del sonno. E – nel tempo – la perdita di sonno cronica può aumentare il rischio di diabete di tipo 2.