Ecco il nuovo Microsoft Edge basato sul motore di Chromium

Lo sviluppo di Internet ed il suo utilizzo è stato ed è permesso grazie ai browser, applicazioni che permettono di navigare liberamente nel mondo del web. Il primo ad essere utilizzato è stato Internet Explorer di Microsoft, che ha accompagnato la nostra navigazione per molti anni. Da diversi anni, però, sono stati preferiti altre applicazioni, come Google Chrome e Mozilla Firefox (e Safari per i dispositivi Apple). Lo stesso Microsoft ha abbandonato I.E., puntando su Microsoft Edge, di cui stanno per arrivare grandi novità.

Ecco Microsoft Edge con il motore di Chromium

In questa settimana è stato pubblicato il file .zip, della dimensione di 110 Mb, della versione in anteprima di Edge con il nuovo motore di rendering di Chromium, già utilizzato dalla maggior parte dei browser. Microsoft permetterà comunque ai propri utenti di scegliere quale versione di Edge utilizzare, se la precedente o questa nuova.

Appena aperto il browser, ci verrà chiesto se vogliamo importare da Chrome la cronologia, i siti preferiti, le password salvate ecc. Il layout è molto simile al precedente, mentre è stata rimossa la tecnologia Google Safe Browsing per privilegiare Microsoft SmartScreen. Sarà possibile scaricare le estensioni sia da Microsoft Store sia da altri store esterni, come per esempio quello di Google Chrome.

Senza dubbio, questa nuova versione di Edge è un grande passo in avanti e, spera l’azienda, riuscirà a recuperare terreno contro Google. Chrome, infatti, vanta il 66,9% di utilizzatori, mentre Edge, finora, solo il 4,8%. Mozilla Firefox si colloca a 9,8% (i dati sono di fine Febbraio 2019).