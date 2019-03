Ricordate il videogioco battle royale Apex Legends? In molti erano conviti che questo avrebbe decisamente messo KO il fenomeno videoludico di Epic Games. Peccato, però, che così non è stato. Il videogioco ha continuato a registrare record mese dopo mese. Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio: gli utenti attivi sul gioco sono più di 250 milioni.

Ebbene sì, nessuno può fermare l’ascesa del battle royale di Epic Games. Questo è stato presentato più di un anno fa e nonostante ciò non accenna a scendere dal podio dei videogiochi più giocati degli ultimi tempi. Parliamo di una vera e propria miniera d’oro per gli sviluppatori. Quanto durerà la situazione?

Fortnite: l’ascesa continua

A confermare i successi del fenomeno videoludico è stato Tim Sweeney. Questo ha portato sotto i riflettori alcuni importanti dati registrati in merito a Fortnite. Negli scorsi giorni, infatti, il tanto acclamato battle royale ha raggiunto un numero di utenti attivi superiori a 250 milioni. Parliamo di una crescita del 25% rispetto all’anno scorso. Un record è stato registrato anche per quanto riguarda gli utenti attivi nello stesso momento all’interno del gioco. La casa ha registrato, in questo senso, un dato di 10,8 milioni di utenti.

Beh che dire, pare proprio che nessun rivale riesca a far togliere gli occhi dal battle royale di Epic Games. Apex Legends risulta essere un titolo di tutto rispetto ma per ora non sembra riscuotere minimamente il successo del suo rivale. La fama di Fortnite continuerà ancora per molto? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.