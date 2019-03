Nelle scorse ore Epic Games ha finalmente annunciato l’arrivo del nuovo aggiornamento 8.20 di Fortnite. Questo sarà rilasciato domani, mercoledì 27 marzo. Si tratterà di un aggiornamento sostanziale, di conseguenza porterà numerose novità. Una di queste sarà il nuovo oggetto “Trappola avvelenata”. Quale sarà il suo funzionamento?

Trattandosi di un aggiornamento abbastanza importante ci aspettiamo grandi cose dalla casa del fenomeno videoludico. In queste ore l’azienda ha iniziato a dare i primi indizi di cosa vedremo all’interno del nuovo aggiornamento. Sembra che le novità più interessanti riguarderanno una nuova modalità a tempo limitato e la sopracitata trappola.

Fortnite: svelata la nuova modalità “The floor is lava”

L’arrivo della trappola avvelenata all’interno del battle royale di Epic Games è stato predetto già nelle scorse settimane. Ad averla velatamente annunciata è stata, infatti, la schermata di caricamento data da Epic Games come ricompensa per il completamento di tutte le sfide della settimana 3. Questa mostrava una nota Skin in fuga, appunto, da alcuni dardi avvelenati. Epic Games non ha lasciato informazioni in merito al suo funzionamento.

Per quanto riguarda la modalità a tempo limitato “The floor is lava“, questa vedrà la luce domani e resterà online per qualche giorno. Non sappiamo quali saranno le regole del gioco. Ciò che risulta essere certo è che questa farà molto successo. Ricordiamo che i server andranno offline per l’aggiornamento in mattinata, dopodiché sarà possibile scaricare l’aggiornamento 8.20. Siamo davvero impazienti di scoprire tutte le novità che questo porterà con sé. Restate in attesa per ulteriori informazioni a riguardo.