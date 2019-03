Lo Xiaomi Redmi Note 7 Pro non avrà una versione internazionale

L'azienda cinese Xiaomi ha ufficialmente comunicato che il Redmi Note 7 Pro non avrà una versione internazionale, ma sarà limitato in Cina e in India.

L’azienda cinese Xiaomi è senza dubbio una delle più interessanti del momento, con ampi margini di crescita e miglioramento. Il merito senza dubbio è della strategia dell’azienda, che offre smartphone con ottime caratteristiche tecniche a prezzi molto bassi rispetto alle rivali Apple e Samsung. Basta pensare che nella fascia medio-bassa di smartphone, è la linea dominante, grazie anche all’arrivo del Redmi Note 7 e 7 Pro.

Redmi Note 7 Pro non uscirà dall’Oriente

C’era grande attesa per i nuovi smartphone Redmi Note 7 e 7 Pro, device dal prezzo inferiore di 200 euro e con scheda tecnica veramente di alto livello, considerando il prezzo.

Lo smartphone ha un display da 6,3” con una risoluzione 2340×1080 pixel. Il comparto tecnico è composto dal SoC Qualcomm Snapdragon 660, supportato da 3/4 Gb di RAM e da 32/64 Gb di memoria interna, in base al modello che si decide di acquistare.

Il comparto fotocamere è senza dubbio uno dei più interessanti, con due sensori posteriori, uno da 5 mp ed uno soprattutto da ben 48 megapixel, ed una fotocamera frontale da 13 mp. Il sistema operativo ovviamente è Android 9.0 Pie supporato dall’interfaccia MIUI e la batteria ha una capienza di ben 4000 mAh, che assicura una durata giornaliera anche con utilizzo intenso. Infine, ha anche una porta usb di Type-C, uno dei primi dispositivi Xiaomi ad averla.

Già la versione base senza dubbio è notevole, ma ancor più interessante era la versione Pro, con ben 4 Gb di RAM e una memoria interna raddoppiata, a soli 20 euro in più (199 euro). Purtroppo, però, l’azienda ha ufficialmente comunicato che il Redmi Note 7 Pro non avrà una versione internazionale, ma sarà limitato l’acquisto solo in Cina e in India. La scelta è principalmente strategica, cercando infatti di spingere di più la versione base nel resto del mondo, che comunque è molto buona.