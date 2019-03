Mancano oramai pochissime ore al lancio della base di ricarica wireless AirPower. Proprio ieri vi abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli inizi lanciati da Apple sul suo nuovo prodotto. Questi suggeriscono un’imminente arrivo sul mercato. Nelle scorse ore un ulteriore dettaglio ha confermato il tutto.

Qualche giorno fa il colosso di Cupertino ha introdotto sul suo store i nuovi AirPods. Stiamo parlando di due differenti modelli. Da una parte quello con case di ricarica wireless e dall’altra quello con il classico case. L’azienda ha inoltre deciso di vendere il case di ricarica wireless anche singolarmente. Stando a quanto emerso, è proprio sulla confezione di quest’ultimo che appare l’immagine di AirPower.

Apple AirPower in arrivo nei prossimi giorni?

Ebbene sì, pare che non ci siano più dubbi in merito all’imminente arrivo di AirPower nei negozi. Nelle scorse ore è apparsa online la foto di quello che dovrebbe essere il packaging del nuovo case di ricarica di AirPods. Questo pare che non sia ancora arrivato nei negozi, ma arriverà nei prossimi giorni. Ciò che è emerso è che sul retro della confezione del prodotto vi è presente un’immagine ritraente in maniera molto chiara la base di ricarica wireless AirPower.

Considerando la scelta di Apple di introdurre l’immagine del dispositivo al di sopra della suddetta confezione, è chiaro che il lancio del prodotto avverrà a breve. Apple potrebbe addirittura renderlo disponibile in concomitanza con il case di ricarica. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.