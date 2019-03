Nelle scorse ore Apple ha finalmente reso disponibile il suo aggiornamento iOS 12.2. Stiamo parlando di una release abbastanza importante in quanto porta con sé numerose novità per iPhone e iPad. Sembra che all’interno dei codici dell’aggiornamento sia stata scovata l’immagine di un prodotto Beats ancora non uscito.

Ebbene sì, ci riferiamo ai famosi auricolari Powerbeats Pro. Nelle scorse settimane sono girati rumors su un possibile lancio di un nuovo modello entro la fine di Aprile. Il nuovo aggiornamento iOS 12.2 non ha fatto altro che confermare le teorie che sono spopolate online da qualche tempo. Le Powerbeats Pro saranno presto realtà.

Apple: ecco come saranno le Powerbeats Pro

E’ cosa assai rara che Apple si faccia sfuggire dettagli in merito ad un prodotto ancora non uscito. Le Powerbeats sono un paio di auricolari che l’azienda ha progettato per coloro che amano lo sport. Stiamo parlando di auricolari in-ear, di conseguenza, questi difficilmente cascheranno dal vostro orecchio quando fate attività fisica. La versione Pro del prodotto dovrebbe andare ad eliminare il cavo che nell’attuale modello in commerco unisce i due auricolari.

Si tratterà di un prodotto molto simile agli AirPods, tuttavia, questo offrirà una maggiore stabilita grazie alla conformazione in-ear. iOS 12.2 ha svelato in anticipo la foto degli auricolari. L’attuale modello viene venduto al prezzo di 199 euro. Non sappiamo quale sarà il costo del prossimo modello, né tanto meno le caratteristiche specifiche. Ciò che risulta essere certo è che il lancio sarà imminente. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.