Sembra che questo sia un mese pieno di novità per l’azienda del fenomeno videoludico Fortnite. Nelle scorse ore Epic Games ha reso disponibile un nuovo pacchetto contenente una Skin esclusiva. Stiamo parlando di un pack riservato a tutti gli utenti iscritti al Playstation Plus. Andiamolo a scoprire insieme.

Non è la prima volta che Epic Games decide di collaborare con Playstation. Nel corso dei mesi, infatti, sullo store Playstation sono comparsi una serie di pacchetti di Fortnite riservati esclusivamente agli utenti iscritti a Playstation Plus. La Skin dell’ultimo pacchetto prende si chiama Carbon Commando ed era stata svelata dai dataminer qualche tempo fa.

Fortnite: ecco la nuova Skin Carbon Commando

Ebbene sì, la Skin Carbon Commando è un’esclusiva degli utenti Playstation Plus. In molti pensavano fosse correlata a qualche promozione dell’azienda Vivox ma così non è stato. Come tutte le Skin esclusive del Playstation Plus, anche questa risulta essere in rarità blu e a corredarla c’è anche un particolare dorso decorativo a tema. Possiamo dire che si tratta di un pacchetto di tutto rispetto. Sappiamo già che questa sarà una Skin molto gettonata.

Ricordiamo che in qualche giorno fa, l’azienda ha reso disponibile sul suo store anche un altro pacchetto, il “Laguna Starter Pack“. Nei prossimi giorni, invece, Epic Games dovrebbe rendere disponibile anche un nuovo pacchetto, il “Lava Legends Pack“. Per il momento, però, non abbiamo molti dettagli in merito. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.