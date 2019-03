Fortnite World Cup, in arrivo i mondiali con premio di 1 milione di dollari

Fortnite non è un gioco soltanto per divertirsi, in singolo o in compagnia, o per passare il tempo, ma può diventare un vero e proprio lavoro, come per molti youtuber e streamer, o addirittura un modo per vincere cifre enormi. Infatti, Epic Games organizza spesso dei tornei internazionali con premi finali veramente interessanti.

Senza dubbio, quello più atteso è il Fortnite World Cup, i “mondiali” del battle royale, con un montepremi finale da ben 1 milione di dollari. Vediamo come partecipare.

Arriva il Fortnite World Cup

Ovviamente anche questo evento, così come gli altri, non sarà a libera partecipazione ma ci sarà una preselezione iniziale. A partire dal 10 Aprile, per 10 settimane ci saranno diverse sessioni di gioco in singolo ed in coppia, con determinati punteggi da fare (che verranno spiegati nella patch v 8.20).

Inoltre, ci sarà anche la modalità Arena, sempre accessibile a qualsiasi orario, che permette di qualificarsi agli open online del weekend di Fortnite. I giocatori possono competere con i loro tempi per provare a qualificarsi per la Lega campioni nella nuovissima modalità di gioco Arena, in arrivo nella nuova patch. Se riuscirete a salire in vetta, sbloccherete l’accesso ai tornei open online della Fortnite World Cup. Dopo essersi qualificati agli open online del weekend, ogni sabato ci sarà una sessione di 3 ore per fare maggiori punti possibili e per qualificarsi agli open della Domenica.

I punteggi dei primi 3000 dei giocatori verranno resettati per l’inizio delle finali open online. I giocatori, infine, si sfideranno in una finestra temporale di tre ore. I vincitori verranno verificati e i giocatori più vincenti riceveranno notifica dei premi in denaro vinti, su un montepremi di 1.000.000 di dollari. Ricordiamo che, per elaborare i pagamenti, i giocatori vincenti dovranno fornire informazioni aggiuntive. I giocatori con il punteggio più alto di ciascuna settimana saranno invitati alle finali della Fortnite World Cup, che si terranno a New York dal 26 al 28 luglio.