A quanto sembra non ci sarà nessuna passeggiata nello spazio tutta al femminile, almeno non fino a quando la NASA non avrà altre tute spaziali adatte alle donne. Sembra infatti che quello che la NASA aveva annunciato come un grande passo per le donne cosmonaute, si sia in realtà trasformato in uno scivolone per l’agenzia spaziale statunitense.

La NASA ha annunciato lo scorso lunedì, che per la camminata al di fuori della ISS programmata per venerdì, sarà disponibile soltanto una tuta spaziale della misura giusta. Una delle due donne quindi, dovrà lasciare il suo posto ad un collega uomo, e sarà Anne McClain a rinunciare alla passeggiata.

Un problema di taglie per le tute spaziali

La McClain aveva inizialmente pensato di potersi adattare ad utilizzare una tuta di taglia Large, ma dopo una breve prova la scorsa settimana, ha deciso che sarebbe stata più appropriata una misura Medium. La portavoce della NASA, Stephanie Schierholz, ha dichiarato che “Anne si è allenata sia con una ‘M’ che con una ‘L’ e pensava di poter usare una Large. Ma ha deciso, dopo [l’ultima] passeggiata spaziale, che una Medium sarebbe stata più adatta. In casi del genere, è più facile, e più veloce, cambiare gli astronauti che cammineranno nello spazio, piuttosto che riconfigurare la tuta spaziale“.

La notizia ha suscitato opinioni e pareri diversi nell’opinione pubblica, rese note sopratutto tramite social media. Alcuni hanno accolto con una punta di rabbia la mancata missione al femminile, sostenendo che una missione del genere sarebbe dovuta realizzarsi molto tempo fa. Altri invece si sono dichiarati dispiaciuti, ma consapevoli del fatto che la sicurezza sia più importante.

Emily Lakdawalla, redattrice senior di The Planetary Society, ha scritto su Twitter: “Sono super delusa dal fatto che la passeggiata spaziale di sole donne, non si verificherà come era stato programmato questo venerdì. Ma sono anche molto favorevole al fatto che gli astronauti abbiano l’autorità di poter dire: ‘sarei più sicuro usando un diverso equipaggiamento’. Una passeggiata nello spazio di sole donne avverrà alla fine”.

Koch e McClain andranno nello spazio separatamente

All’inizio del mese, la NASA aveva infatti annunciato che a prendere parte alla missione al di fuori della ISS, il prossimo 29 Marzo, sarebbero state le due astronaute Christina Koch e Anne McClain. La missione era prevista per installare delle nuove batterie all’esterno della ISS.

Fino ad ora le missioni esterne alla ISS, sono sempre state interamente maschili o miste. Questa sarebbe dovuta essere la prima tutta al femminile. Fino a quando, nel comunicato stampa di lunedì scorso, la NASA ha annunciato il cambio degli astronauti per la passeggiata del 29 Marzo. Sarà Christina Koch ad essere la 14° donna ad avventurarsi fuori dalla ISS, mentre la missione della McClain è rimandata all’8 Aprile, ed entrambe saranno accompagnate da un collega.