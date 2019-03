Circa un anno fa sono state rivelate molte informazioni sul Samsung Galaxy Fold e la maggior parte di esse si sono alla fine rivelate corrette. L’unica cosa su cui ancora oggi persistono alcuni dubbi è la disponibilità che gli store, fisici e virtuali, avranno al momento del lancio.

In proposito, è stato da poco confermato che il sito ee.co.uk sarà l’unico portale, almeno per quanto riguarda il Regno Unito, a rifornirsi del nuovo Samsung Galaxy Fold. Chi non avesse intenzione di fare il fatidico acquisto da questo sito, dovrà infatti acquistarlo direttamente da Samsung, sia in negozio che online.

Non è un dispositivo per tutti

Infatti, Samsung fa sapere che: “Al momento del lancio avremo disponibili meno pezzi rispetto al lancio di S10; anche il modo in cui sarà introdotto sul mercato sarà fondamentale. parliamo di un dispositivo ‘super premium‘ e non sarà esposto in tutti i negozi. Vogliamo che sia un’esperienza molto personalizzata. Anche dopo l’acquisto è prevista un’assistenza molto attenta al singolo acquirente“.

In attesa del lancio, trapelano le prime cifre

In questi giorni sono peraltro disponibili delle pre-registrazioni, ma i preordini veri e propri inizieranno solo il 26 aprile, pochi giorni prima del lancio ufficiale previsto per il 3 maggio, che Samsung ha già confermato. I dettagli per quanto riguarda i prezzi su EE non sono stati annunciati, ma Samsung fa sapere che costerà 1.800 sterline in caso di acquisto senza SIM inclusa.

Naturalmente sarà anche possibile acquistarlo con un contratto a rate, arrivando a pagarlo qualcosa in più, ma almeno con la possibilità di dilazionare nel tempo le spese. Tutte le versioni del telefono saranno inoltre dotate di una custodia protettiva e di un set omaggio di auricolari wireless Galaxy Buds.