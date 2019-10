Amazon Alexa, da oggi si può usare Skype anche in Italia

Verso fine 2018, Amazon ha lanciato la prima personale di dispositivi smart home, gli Amazon Echo, dei comodi ed utili altoparlanti con tantissime funzioni disponibili, che sfruttano i server di Amazon Alexa. Il successo è stato immediato, grazie anche ai prezzi non eccessivi, e poco dopo, sono stati lanciati anche la versione Echo Show, ovvero con in aggiunta un piccolo display, come fosse un tablet.

Arriva in Italia Skype con Amazon Alexa

L’utilizzo di Skype sugli Echo era già risaputo, ma tale funzione era disponibile solo in alcune parti del mondo. Da oggi, finalmente, arriva anche in Italia la possibilità di utilizzarlo sui dispositivi con Amazon Alexa. Basta collegare il proprio account Alexa con quello di Skype, e avviare la chiamata vocale o, se si dispone di fotocamera, la videochiamata.

Non serve fare operazioni manualmente, ma basta dire, per esempio “Alexa, chiama Cristiano su Skype“. Se i server non hanno capito completamente il contatto da chiamare, lo richiederanno per avere un’ulteriore conferma.

Per poter usare la famosa applicazione su Alexa, bisogna avere, possibilmente, la versione 8.34 o superiore, per un’esperienza di chiamata e videochiamata migliore, ed attivare l’app apposita, seguendo queste determinate istruzioni:

all’interno dell’App Alexa oppure su alexa.amazon.it, seleziona Menu > Impostazioni > Comunicazioni ;

; seleziona il link per aggiungere un account Skype; una pagina di accesso apparirà nell’app;

accedi con le informazioni del tuo account Skype per completare il collegamento dell’account Skype.

Senza dubbio, la possibilità di utilizzare Skype sugli Amazon Echo Show era ciò che mancava per renderli un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista.