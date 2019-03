Apple ha da poco rilasciato una serie di nuovi aggiornamenti per tutti i suoi dispositivi. Tra tutti, anche un aggiornamento firmware per gli auricolari wireless AirPods. Non molti sapranno, infatti, che questo dispositivo risulta essere aggiornabile. Quali saranno le novità del nuovo aggiornamento firmware e cosa bisogna fare per installarlo sui nostri AirPods?

Bisogna dire che Apple non ha mai reso disponibili i dettagli degli aggiornamenti firmware di AirPods. Sembra che l’azienda preferisca dispensare gli update del dispositivo in maniera silenziosa. In questo articolo andiamo a scoprire quali sono i procedimenti da seguire per aggiornare gli auricolari AirPods.

Apple: come aggiornare gli AirPods di prima generazione

Il nuovo aggiornamento firmware di AirPods è il 6.3.2. Questo, molto probabilmente, porta con sé una serie di piccole migliorie che riguardano la stabilità e la velocità di connessione. Ricordiamo che l’aggiornamento deve essere scaricato solamente sugli auricolari di prima generazione, il nuovo modello possiede già la release. In questo modo la prima generazione sarà ancora più simile al nuovo modello. Solitamente gli AirPods si aggiornano automaticamente. Bisogna però controllare alcuni dettagli per far si che ciò avvenga.

Bisogna infatti essere sicuri che gli AirPods si trovino entrambi all’interno del proprio case di ricarica. Non solo, quest’ultimo deve essere collegato al cavo di alimentazione e deve risultare nel range di connessione del prodotto iOS a cui gli airpods sono associati. Se avete fatto tutto questo molto probabilmente i vostri auricolari sono già stati aggiornati. E’ possibile controllare la versione del firmware di AirPods quando questi sono collegati al vostro dispositivo iOS. Non bisogna fare altro che recarsi nelle impostazioni sotto la voce generali, info e poi cliccare su “AirPods“. Vi appariranno una serie di dati, tra cui anche il firmware installato sui vostri auricolari.