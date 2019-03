Il pigmento melanina marrone scuro, l’eumelanina, colora i capelli e gli occhi e protegge la nostra pelle dai danni del sole. Da tempo è noto che conduce elettricità. Ma troppo poco per qualsiasi applicazione utile fino ad ora. Potrebbe però arrivare sui cyborg.

In uno studio fondamentale pubblicato su Frontiers in Chemistry, i ricercatori italiani hanno modificato leggermente la struttura dell’eumelanina riscaldandola nel vuoto.

“Il nostro processo ha prodotto un aumento di un miliardo di volte nella conduttività elettrica dell’eumelanina”

affermano gli autori senior dello studio tutto italiano. Condotto dal dott. Alessandro Pezzella dell’Università di Napoli Federico II e il dott. Paolo Tassini dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

“Ciò rende possibile la progettazione tanto attenta di elettronica a base di melanina, che può essere utilizzata per dispositivi impiantati a causa della biocompatibilità del pigmento”

L’importanza dell’eumelanina anche per i cyborg

L’eumelanina è un conduttore biocompatibile

“Le melanine si trovano naturalmente in tutte le forme di vita, non sono tossiche e non suscitano reazioni immunitarie”

spiega Pezzella.

“Fuori nell’ambiente, sono anche completamente biodegradabili.”

Decenni dopo, e nonostante ricerche approfondite sulla struttura della melanina, nessuno è riuscito a sfruttare il suo potenziale nell’elettronica impiantabile.

“Ad oggi, la conduttività di eumelanina sintetica e naturale ha stato troppo basso per applicazioni di valore “

aggiunge.

Alcuni ricercatori hanno cercato di aumentare la conduttività dell’eumelanina combinandolo con i metalli. O di surriscaldarlo in un materiale simile al grafene. Ma ciò che rimaneva non era veramente biocompatibile per condurre il materiale promesso.

“Una ricerca ulteriore è necessaria per comprendere appieno i contributi ionici e elettronici nella conduttanza di eumelanina. Che potrebbe essere la chiave per il modo in cui l’eumelanina viene utilizzata praticamente nell’elettronica impiantabile.”

conclude Pezzella.