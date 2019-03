I Discount dove trovi di tutto e le relative offerte speciali stanno guidando la crisi dell’obesità. Asseriscono gli esperti. Motivo? Gli sconti e le offerte aumentano la quantità di consumatori di cibi spazzatura. I quali tagliano i loro acquisti di cibi salutari come frutta e verdura.

Quasi un terzo del cibo e delle bevande nei carrelli vengono acquistati con varie promozioni come buy-one-get-one-free. Secondo uno studio delle abitudini di acquisto eseguito su oltre 16.000 persone.

L’indagine ha scoperto che i consumatori che acquistano più cibo in questo modo, hanno il 54% di probabilità in più di essere obesi rispetto a quelli che evitano le promozioni.

Gli acquirenti che optano per molte offerte speciali acquistano anche un quinto cibo e bevande non salutari. Considerati ricchi di grassi, zucchero o sale.

Promozioni a basso costo dei Discount serio rischio per salute

La ricerca di Cancer Research UK ha rilevato che una famiglia amante delle promozioni, con due adulti e due bambini, acquista 11 oggetti malsani in più al mese.

Gli amanti degli sconti acquistano anche più articoli zuccherini e meno con fibre rispetto a chi non segue molto le promozioni. I consumatori che preferiscono le offerte scelgono quasi un terzo di prodotti a base di frutta e un quarto meno di verdure. Articoli che non a caso di solito non sono in promozione.

Il rapporto ha rilevato che quasi la metà di cioccolato, patatine, popcorn e snack salati acquistati nei supermercati è stata scontata o messa in promozione.

Naturalmente, oltre all’obesità, i cibi spazzatura fanno sorgete tante altre problematiche. Dalle malattie cardiovascolari fino al Cancro.