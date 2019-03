Un’ora di buio per il nostro Pianeta, l’impegno a rinunciare almeno per un ora, alla corrente elettrica e all’illuminazione, in segno di lotta contro il cambiamento climatico. Ecco che cos’è l’Earth Hour, prevista per sabato 30 Marzo.

Per la Earth Hour 2019 le città di tutto il mondo tra cui Londra, Parigi, Las Vegas, Sydney e Tokyo spegneranno le loro luci per un’ora. Un evento globale a cui partecipano milioni di persone in tutto il mondo, che rimarranno al buio per un’ora sabato prossimo, dalle 20:30 alle 21:30 nel nostro paese. Si tratta di un evento da record, a cui lo scorso anno hanno partecipato 10 milioni di persone in 188 paesi diversi.

Earth Hour: un movimento globale per difendere il nostro Pianeta

La Earth Hour è un movimento globale, la cui organizzazione si deve al WWF (World Wide Founf for Nature). Nacque nel 2007 a Sidney, in Australia, si trattava di un evento simbolico, con lo spegnimento delle luci superflue nelle abitazioni. Un piccolo gesto verso il risparmio di energia per combattere l’aumento di gas serra. Un evento che ha preso piede nel corso dell’ultimo decennio, arrivando a coinvolgere intere metropoli in tutto il mondo.

Gli organizzatori sperano che, dopo gli incoraggianti numeri della scorsa edizione, anche il tema di quest’anno per la manifestazione abbia un così grande impatto. Il tema della Earth Hour 2019 sarà “Ridurre, riutilizzare, cambiare il modo in cui viviamo”.

Earth Hour ha infatti avuto in passato un enorme impatto in tutto il mondo. Potrebbe sembrare un piccolo evento, ma ha contribuito a evidenziare gli effetti del cambiamento climatico per i paesi di tutto il pianeta. Ha influenzato le politiche climatiche di molti paesi, come ad esempio l’Uganda, spinto a piantare nuove foreste. E ha contribuito alla messa al bando delle materie plastiche nella Galapagos.

Earth Hour si tiene sempre a fine marzo per garantire il massimo impatto visivo. Questo è infatti il periodo dell’equinozio di primavera (o di autunno a seconda degli emisferi), garantendo un evento di “luci spente” su scala mondiale.

Earth Hour è l’unico movimento in cui vengono coinvolti i principali monumenti di tutto il mondo. Dalla Torre Eiffel al Teatro dell’Opera di Sydney e dal Golden Gate al Birmingham Palace, tutti si oscurano a sostegno del nostro pianeta.

E tu ci sarai? Sarai anche tu una delle milioni di persone che si godranno un’ora di buio per il bene del nostro pianeta? Magari possiamo approfittarne per guardare le stelle.

https://youtu.be/wQ6S-pkbgB0