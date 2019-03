Come quasi ogni settimana, anche in questa è stato introdotto un nuovo aggiornamento a Fortnite, che apporta numerose novità ed alcuni nuovi oggetti.

Come quasi ogni settimana, la Epic Games rilascia una patch di aggiornamento sul proprio gioco battle royale Fortnite. Questi aggiornamenti sono fondamentali per non rendere monotono il gioco, ma soprattutto perché vengono migliorati problemi o bilanciate dinamiche di gioco ascoltando i feedback diretti dei propri utenti.

Ecco le note della patch v8.20 di Fortnite

Ieri mattina i server, intorno alle 10, i server di Fortnite sono andati offline per permettere l’aggiornamento alla patch v8.20, che ha introdotto alcuni nuovi oggetti ma si è concentrata soprattutto su bilanciamenti di dinamiche di gioco. Ecco tutte le principali novità della sezione battle royale, riportate dal sito ufficiale di Fortnite.

Il pavimento è lava – modalità a tempo

Il vulcano perde lava… Lanciati, raccogli e SCAPPA! Tieniti in quota e rimani l’ultima persona in vita in questa emozionante nuova Modalità A Tempo.

Trappola a dardo velenoso

È una trappola velenosa! Prendi l’avversario alla sprovvista con questa novità. Ma ricordati di guardare dove vai…

Nuovi oggetti da raccogliere

Alla frutta! Sgranocchia un peperone per rigenerare salute e correre a tutta birra, guarisci con un’ottima banana o rilassati con una noce di cocco per acquistare salute/scudi

MODALITÀ A TEMPO: IL PAVIMENTO È LAVA

Riepilogo

La lava sale gradualmente dalla parte bassa della mappa… ed è rovente! Lanciati, saccheggia i bottini e raccogli i materiali in modo da portarti in altezza per primo.

Dettagli della modalità

Dopo un paio di minuti in partita, la lava inizierà a salire.

La lava si muove a velocità costante fino a ricoprire la totalità della mappa.

Se tocchi la lava, perderai salute e verrai sbalzato in aria.

Puoi costruire sulla lava.

I giocatori riceveranno una piccola quantità di materiali ogni secondo, in modo da poter reagire quando l’intera mappa sarà in fiamme.

ARMI E OGGETTI