Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato del possibile lancio, da parte di Epic Games, di un pacchetto speciale della stagione 8 di Fortnite. Questo è stato svelato per sbaglio da Windows, il quale si è lasciato sfuggire il nome senza però dare ulteriori dettagli in merito. Nelle scorse ore l’aggiornamento 8.20 ha finalmente fatto chiarezza sulla faccenda.

Come ben sapete ogni qual volta Epic Games rilascia un’aggiornamento importante, i dataminer si mettono subito al lavoro per svelare più informazioni possibili sulle novità nascoste all’interno di esso. Una delle prime cose svelate in merito a questo aggiornamento è stato proprio il tanto citato “Lava Legends Pack“. Ecco come sarà.

Fortnite: il Lava Legends Pack arriverà negli store domani

Le voci in merito al pack di Skin infuocate si sono rivelate vere. Epic Games ha introdotto all’interno dell’aggiornamento 8.20 le Skin e gli oggetti decorativi che faranno parte del tanto famoso pack. Stiamo parlando di due Skin leggendarie molto famose all’interno del gioco. Stiamo parlando di Segugio da Guerra e Valchiria. Ovviamente le due Skin sono state rivisitate a tema lava per il Pack. Dobbiamo dire che il risultato sembra davvero soddisfacente.

All’interno del Pack troveremo anche i rispettivi dorsi decorativi dei personaggi e il deltaplano “Lavawing“. Stando a quanto emerso, il bundle dovrebbe essere reso disponibile su tutti gli store a partire da domani, 29 marzo. Per il momento nulla si sa in merito al suo costo. Molto probabilmente questo si aggirerà tra i 20/25 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.