Una super-eruzione del sistema vulcanico di Yellowstone minaccia di alterare i modelli meteorologici globali e ricoprire gli Stati Uniti di cenere. Per fortuna, le probabilità di eruzione nel prossimo futuro sono quasi inesistenti.

Si stima che il vulcano abbia eruttato l’ultima volta circa 631.000 anni fa – una super esplosione, che ha modellato la caldera attuale del vulcano. E la probabilità che ciò accada di nuovo nel corso della nostra vita è “eccessivamente bassa”, secondo l’USGS.

In molti sono preoccupati per questo ‘ritardo’

Tuttavia, decine di persone sono ancora convinte che il vulcano gocciolasse e si preparasse a scoppiare.

John Fairchilds, @FarichildCms su Twitter, ha twittato: “Gli ambientalisti prendono effettivamente in considerazione tutti gli effetti sulle temperature globali dei vulcani sia in superficie che sottomarini?

“Ne dubito, o si preoccuperebbero molto di più del lungo ritardo dell’eruzione del supervulcano di Yellowstone, che del cosiddetto riscaldamento globale provocato dall’uomo.”

E Andrew Hinton, @iAMHinton, ha twittato: “Yellowstone è in realtà quello che è più in ritardo.

“Quando scoppierà prenderà con sé l’intera costa occidentale, e non c’è nulla che possiamo fare per fermarlo. Vi auguro una buona giornata.”

Non c’è nulla da temere, per il momento

Non c’è, comunque, motivo di preoccupazione, secondo l’USGS, e tutte le paure dell’esplosione del vulcano sono infondate.

In un aggiornamento settimanale per Yellowstone Caldera Chronicles, il geologo della USGS Michael Poland ha affrontato direttamente le paure di eruzione.

Lo scienziato ha detto: “Abbiamo sentito molte dichiarazioni che Yellowstone è in ritardo – che ha una forte eruzione ogni 600.000 anni in media, e poiché l’ultima eruzione è stata 631.000 anni fa, beh, avete capito di cosa sto parlando.

“È vero? In una parola, no. In due parole, per niente. In tre parole, nemmeno lontanamente vicino. Questo vulcano non funziona in questo modo.”

Le ultime tre eruzioni principali si sono verificate all’incirca 630.000, 1,3 milioni e 2,1 milioni di anni fa.

Questa presunta periodicità ha portato alcuni a credere che questo esploda in un programma serrato e la quarta esplosione stia arrivando.

Non è così che funzionano i vulcani

Ma il dott. Polonia ha sostenuto che i vulcani non si comportano in questo modo e, di conseguenza, non ci sono indicatori che sia destinato ad eruttare di nuovo.

Lo scienziato ha spiegato: “Questo si traduce in una media di circa 725.000 anni tra le eruzioni.

“Stando così le cose, abbiamo ancora circa 100.000 anni, ma questo numero è basato su pochissimi dati e quindi è fondamentalmente privo di significato: baseresti una conclusione sulla media di due soli numeri ?.

“Il punto, tuttavia, è che se qualcuno, o qualche articolo o documentario, dice che Yellowstone esplode ogni 600.000 anni, sai subito che sono solo tante sciocchezze.”

Affinché il vulcano possa eruttare di nuovo, avrà bisogno di accumulare grandi quantità di magma nelle sue camere sotterranee – ma non vi è alcuna prova che ciò avvenga in questo momento.

I vulcani non raccolgono la roccia fusa a un ritmo costante e regolare, come alcuni potrebbero aspettarsi e il Dr Poland ha detto che “non si verifica in base a un programma”.

Invece, i vulcani eruttano dove la loro scorta di magma e lava si accumulano in pressione fino al punto in cui la roccia fusa viene spinta in superficie.

Il Dr Poland ha dichiarato: “Non importa come lo si dica, Yellowstone non è in ritardo. No. Assolutamente no. Neanche vicino.

“Ma non possiamo dire lo stesso per il cambio dell’olio della tua auto, quindi dovresti controllare.”

Come sarà la prossima eruzione del vulcano di Yellowstone?

Il tipo più probabile di esplosione che scoppierà qui, nel prossimo futuro, è un’eruzione idrotermica rovente.

Secondo l’USGS, una tale esplosione farà precipitare vapore caldo, getti d’acqua e rocce da terra.

L’USGS ha dichiarato: “Sebbene lo scenario peggiore per una gigantesca eruzione di Yellowstone sia davvero negativo e potrebbe avere implicazioni globali, la maggior parte delle eruzioni precedenti a Yellowstone non sono state altamente esplosive.

“Delle scorse circa 50 eruzioni, quasi tutte erano semplici colate di lava.

“Se si fossero verificati domani, o il prossimo anno, avrebbero avuto un effetto diretto minimo al di fuori del Parco Nazionale di Yellowstone: questo è lo scenario vulcanico più probabile”.