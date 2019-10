Vodafone regala 1 anno di Amazon Prime per chi sottoscrive alcune tariffe

I vari operatori del settore di telefonia mobile italiana continuano senza sosta a proporre nuove tariffe e promozioni, per cercare di ottenere più clienti possibili, a discapito delle rivali. Tra queste, spicca in questi giorni Vodafone, che ha attivato una promozione molto interessante, fino al 1 Aprile, dove offre per chi sottoscrive un contratto mobile ben 1 anno di Amazon Prime. Vediamo nel dettaglio l’offerta.

La promozione di Vodafone

Solo determinate offerte sono incluse in questa promozione, dove viene offerto in omaggio l’abbonamento annuale ad Amazon Prime. I vantaggi di quest’ultimo sono numerosi come, per esempio, la consegna in 1 ora nelle grandi città, spedizioni gratuite, Amazon prime video incluso, Amazon Famiglia scontato del 15%, Twitch Prime gratis.

Vediamo ora le offerte abilitate alla promozione: