Apple News+ è il nuovo esclusivo servizio della mela morsicata. Questa l’ha presentato nel corso dell’evento speciale del 25 marzo. Il servizio promette di portare su un’unica piattaforma più di 300 titoli tra giornali e riviste. Tutti i contenuti sono accessibili in tempo reale pagando un abbonamento di 10 dollari mensili.

Apple offre un mese di prova gratuita a tutti coloro che hanno intenzione di entrare nel mondo di News+. Attualmente il servizio è disponibile solamente negli Stati Uniti e in Canada. Tuttavia, al più presto sarà esteso anche ad altri paesi, tra cui (si spera) l’Italia. Andiamo a scoprire in questo articolo quali sono le caratteristiche che rendono il servizio della mela morsicata molto conveniente.

Apple News+: chi dovrebbe sottoscrivere un abbonamento?

Chiunque abbia più di un abbonamento ad una rivista ha già un buon motivo per aderire al servizio della mela morsicata. Il prezzo di 10 dollari risulta essere davvero vantaggioso per una piattaforma che racchiude tutte le più importanti riviste. Bisogna ricordare che solitamente un’unica iscrizione ad una rivista si aggira attorno a quel prezzo. Inoltre, la piattaforma della mela morsicata offre molto di più.

Ebbene sì, parliamo di quella che può essere definita una personalizzazione completa. La piattaforma è in grado di suggerirci le riviste che più si avvicinano ai nostri interessi. Ma non è tutto, è possibile fare ricerche per argomento. In questo modo, si potranno confrontare le varie fonti al fine di avere un quadro più completo di un evento. Molte delle riviste integrano anche dei contenuti aggiuntivi e copertine animate. Tutto ciò rende l’esperienza all’interno del servizio Apple più piacevole che mai. Non vediamo l’ora che il servizio venga reso disponibile anche in Italia. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.