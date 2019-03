L’azienda della mela morsicata Apple ha rilasciato da qualche giorno una serie di nuovi aggiornamenti per i suoi dispositivi. Tra tutti sicuramente quello più importante è iOS 12.2. Questo ha portato numerose novità su iPhone e iPad. Però, il colosso di Cupertino non vuole arrestarsi e sta pensando già al futuro. Nelle scorse ore è stata rilasciata la beta 1 pubblica di iOS 12.3 e TvOS 12.3.

Ebbene sì, nonostante sia passato pochissimo tempo dal lancio di iOS 12.2 e TvOS 12.2, Apple ha già reso disponibile la beta 1 del’aggiornamento successivo. La casa ha reso disponibile la release inizialmente solo agli sviluppatori. Solo qualche ora dopo ha deciso di estendere la possibilità di scaricarlo anche a coloro che sono iscritti al programma di beta testing.

Apple: la novità sostanziale di iOS 12.3 e TvOS 12.3

Sicuramente una delle funzioni principali dei nuovi aggiornamenti sarà quella di eliminare i bug presenti all’interno di iOS 12.2 e TvOS 12.2. Non è però questa la caratteristica principale delle release. Queste saranno note, infatti, per aver portato sui dispositivi della mela morsicata una nuova App, Apple TV. Ebbene sì, parliamo proprio della nota applicazione su cui il colosso di Cupertino sta lavorando da tempo.

L’applicazione Apple TV permetterà di fare grandi cose. Ricordiamo che il noto servizio di streaming video Apple TV+, in arrivo il prossimo autunno, sarà fruibile proprio tramite quest’app. L’azienda ha fatto sapere che molto presto renderà l’app disponibile anche su piattaforme concorrenti. Ricordiamo che la beta 1 dei nuovi aggiornamenti è scaricabile da tutti coloro che si iscrivono al programma di testing Apple. Tuttavia vi sconsigliamo di scaricarli se i device che utilizzate sono quelli primari. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.