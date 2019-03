Curiosamente, le colorazioni previste per gli smartphone Google Pixel sono sempre state semplici neri e bianchi, senza nessuna tinta particolare che desse un po’ di vivacità ai suoi dispositivi. Al limite, ci si è spinti a qualche blu più o meno acceso, ma null’altro. Questo vale, almeno per ora, per i modelli Pixel 3 e Pixel 3XL; sembra perciò legittimo domandarsi se il trend sarà lo stesso anche per il Pixel 3a e il 3a XL, di prossima uscita.

Le indiscrezioni promettono una gamma di colori più ampia

Roland Quandt di WinFuture.de ha anticipato che i rivenditori europei metteranno a disposizione i classici colori nero e bianco e in più una colorazione denominata “iris“, presumibilmente riconducibile ad una gamma di viola. In effetti, il portale 9to5Google.com ha confermato questo sospetto, riportando che una delle sue fonti ha esplicitamente menzionato il viola come terzo colore.

Pixel 3 XL ad esempio, è dotato di un processore Snapdragon 845, 4 GB di RAM e uno schermo OLED da 6,3 pollici. L’ampia tacca nella parte anteriore ospita due fotocamere frontali da 8 MP, una delle quali è dedicata ai selfie grandangolari e monta una fotocamera posteriore da 12 MP. Caratteristiche di tutto rispetto destinate ad essere superate con l’uscita della prossima generazione di smartphone.

Prestazioni ottime e prezzi in linea

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche dei due modelli di prossima uscita, è molto probabile che siano le seguenti: il 3a dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 670, 4 GB di RAM e uno schermo 1080p da circa 5,6 pollici mentre il 3a XL dovrebbe vantare uno Snapdragon 710, 4 GB di RAM e un display da circa 6 pollici. Entrambi rappresentano decisamente un passo indietro rispetto ai Pixel 3 standard e pertanto i prezzi dovrebbero essere lontani dai loro 799 dollari.

Stando a quanto riporta Quandt, i prezzi di Pixel 3a da 64GB di memoria dovrebbero aggirarsi intorno ai 450 euro, pari a circa 505 dollari. Nonostante in merito non vi siano alcune conferme ufficiali da parte di Google, queste voci sono tutto ciò che trapelato dopo diversi mesi di febbricitante attesa. Inoltre, sembrerebbe essere in cantiere anche una versione da 32GB di memoria interna, ma Quandt non crede che in Europa questa possa mai essere messa in commercio.