PlayStation, ecco i giochi gratuiti con il Plus di Aprile 2019

Dal 2 Aprile sono disponibili per chi ha abbonato a PlayStation Plus i nuovi titoli gratuiti del mese, ovvero Conan Exiles e The Surge.

Per giocare ai nostri videogiochi online e con altre persone, amici o estranee, bisogna avere sulle console un determinato abbonamento, attivabile in tagli da 1 mese, 3 mesi e un anno. Per l’Xbox abbiamo l’abbonamento Xbox Live Gold, per PlayStation c’è PlayStation Plus. Entrambi gli abbonamenti, oltre a permettere di giocare online, offrono mensilmente dei titoli gratuiti, giocabili finché si è iscritti.

I giochi gratuiti di Aprile di PlayStation Plus

A partire dal 2 Aprile, sulla console Sony, per chi ha l’abbonamento a PlayStation Plus, sarà possibile scaricare due giochi molto interessanti. Vediamo quali.

Conan Exiles. Sviluppato dall’azienda Funcom, il gioco è di genere survival, ambientato nel periodo barbanico, come intuibile dal titolo. Il protagonista, esiliato dal resto della popolazione, dovrà resistere in un ambiente ostico e ostile, andare a caccia, recuperare materiali e costruire strumenti utili. Il gioco si può vivere sia in modalità single player, offline, sia in modalità online, con i propri amici o gente sconosciuta, e decidere se allearsi con loro o averli come nemici. La storia e la giocabilità è molto buona, anche se purtroppo ci sono frequenti cali di frame e un comparto tecnico leggermente scadente su PlayStation.

The Surge. Il gioco è basato su un contesto sci-fi, ed il protagonista è Warren, un membro dello staff che, a causa di un un problema tecnico, dovrà salvare il maggior numero di sopravvissuti da dei robot impazziti e scoprire i segreti nascosti del dipartimento. Nonostante la trama interessante, purtroppo c’è molta povertà di contenuti, e la giocabilità è molto confusa e complessa.