Apple lancerà la sua nuova gamma di melafonini il prossimo autunno. Nonostante manchi ancora molto tempo, alcuni dettagli in merito ai nuovi smartphone sono già trapelati. Il colosso di Cupertino sta facendo del suo meglio per presentare un prodotto che sia appetibile sotto tutti gli aspetti.

L’azienda tenterà il tutto per tutto al fine di risollevare le vendite del suo smartphone. Ricordiamo che i dati di vendita registrati da iPhone XS, XS Max e XR non sono stati per nulla buoni. Nelle scorse ore è apparsa online l’immagine di quello che dovrebbe essere il prototipo del prossimo iPhone. Scopriamolo insieme.

Apple: è questo iPhone 11 o il nuovo iPhone XR?

L’immagine è stata resa nota dall’account Twitter laobaiTD. Questo risulta essere particolarmente famoso per aver pubblicato diverse immagini di prototipi di prodotti Apple poi rivelatesi veritiere. Non c’è bisogno di dire che l’immagine ha subito fatto il giro del web. Il post fa riferimento al prototipo del prossimo iPhone XR. Tuttavia, la presenza di tre fori per la tripla fotocamera fa pensare che si possa trattare del nuovo iPhone 11 Max.

La foto del presunto prototipo non fa altro che confermare il design di cui si è già parlato nelle scorse settimane. La tripla fotocamera verrà alloggiata all’interno di un quadrato dagli angoli arrotondati. Che Apple abbia già scelto questo design come definitivo? Trattandosi di un’immagine non ufficiale, non è possibile verificarne l’autenticità. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.