Sei un convinto user di Firefox duro a morire? Sei devoto nella resistenza di “metto il naso dappertutto” Google? Beh, Mozilla è qui in tuo soccorso.

Martedì, Mozilla, il produttore di Firefox, ha annunciato che ha portato il suo password manager gratuito, Firefox Lockbox, agli utenti Android, portando ciò che dice sarà felicità multi-piattaforma per gli utenti di Firefox che hanno decine, o anche centinaia, di accessi memorizzati nei loro browser.

Mozilla ha detto quanto segue:

Oggi molti di questi accessi sono gli stessi utilizzati nelle app che scarichi sui dispositivi mobili, quindi abbiamo lavorato per rendere le tue varie identità online funzionanti alle tue condizioni.

Mozilla ha già una versione iOS di Firefox Lockbox, recentemente ottimizzata per iPad. Portarlo su Android è …

il prossimo passo nei nostri sforzi per dare alle persone il vantaggio quando si tratta di tenere al sicuro online con gli strumenti ed i servizi affidabili di Firefox.

Riempimento automatico magico

Mozilla dice che Lockbox funziona con il riempimento automatico di Android per renderlo una transizione senza interruzioni dall’utilizzo del browser desktop Firefox al browser mobile. Riempie automaticamente le password salvate sul desktop per accedere alle tue app, che si tratti di Facebook, Yelp, Netflix o qualsiasi altra cosa, sul tuo dispositivo mobile.

Lockbox è una versione più semplice di password manager più ricchi di funzionalità, come LastPass, BitWarden, 1Password e Dashlane. Certo, funziona solo con il browser Firefox, ma è presumibilmente abbastanza facile da installare e funziona senza alcuna configurazione aggiuntiva: si utilizza l’account mobile per Firefox e si importa automaticamente le password che sono già state memorizzate nel desktop Firefox browser.

Puoi facilmente sbloccare l’app usando l’impronta digitale o l’ID viso.

La sincronizzazione tra i dispositivi viene eseguita con la crittografia a 256 bit.

Questo rende Firefox Lockbox una buona opzione per quelli che non vogliono / non possono ricordare le password o trascinarsi dietro una valigia piena di bigliettini sui quali sono state scarabocchiate e che non vogliono essere disturbati dal trasferire tutti i loro accessi in un password manager standalone.

Al momento, è semplicemente il tuo password manager di base

Tieni presente che Lockbox non offre alcune delle ottime feature di gestori di password più completi, che possono generare password uniche e difficili da indovinare. Né offre di salvare nomi utente e password quando ti registri per un nuovo sito.

Mozilla ha dichiarato a CNET che quelle funzioni sono in fase di lavoro, tuttavia:

Attualmente, non esiste un generatore di password per i nuovi account. Per il lancio di oggi, stiamo apportando un valore aggiunto agli utenti di Firefox migliorando le loro esperienze di accesso. Stiamo esplorando le opzioni per le funzionalità future e cosa potrebbe risuonare meglio con gli utenti di Firefox.

Nel frattempo, se non stai effettuando l’accesso al tuo account mobile per dispositivi mobili con un dito o una faccia, con buona speranza lo farai con una buona e sicura password, sia essa mobile o desktop, perché …

Le password devono essere sia comode da scrivere che complesse

I password manager per mobile possono aiutare a evitare sia l’affaticamento delle dita che la creazione di password inconsistenti cui questa porta troppo spesso. Possono salvarti da un sacco di digitazione e un carico di riutilizzo della password.

I password manager rendono molto più semplice la creazione, l’archiviazione e l’uso di un gran numero di password complesse. È vero, non sono infallibili. Recentemente sono stati segnalati problemi relativi al fatto che i gestori di password non rimuovono le password dalla memoria una volta che non vengono più utilizzate, ma crediamo ancora che i vantaggi superino i problemi, che probabilmente verranno riordinati comunque tramite gli aggiornamenti.

Ma devi ancora creare, ricordare e utilizzare una password corretta per proteggere il password manager, sia sul desktop o sul cellulare.