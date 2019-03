Qualche giorno fa l’azienda del fenomeno videoludico, Epic Games, ha rilasciato un’aggiornamento importante di Fortnite. Stiamo parlando della release 8.20. Questa ha portato numerose novità all’interno del gioco. Tuttavia, l’aggiornamento non ha risolto i problemi che da tempo affliggono il noto battle royale. Nelle scorse ore, la casa ha deciso di mettere fine a molti di questi con una nuova release.

Ebbene sì, Epic Games l’ha chiamata patch 8.20.1 e molti utenti l’hanno definita una vera e propria ancora di salvezza. Come già anticipato si tratta di un aggiornamento minore che promette di mettere fine a molti problemi presenti all’interno delle varie modalità di Fortnite. In questo articolo andiamo ad elencare uno per uno, tutti gli aspetti delbattle royale che l’aggiornamento ha migliorato.

Fortnite: i problemi risolti nel battle royale

I problemi che la patch 8.20.1 ha risolto sono numerosi. Tra questi troviamo un problema che causava la visualizzazione di uno scorretto numero di spettatori alla partita. Il numero, infatti, non veniva aggiornato nemmeno dopo che questi avevano abbandonato il game. E’ stato risolto un problema che permetteva di applicare le nuove trappole avvelenate in parti di muro nascoste. Inoltre, è stato anche risolto un bug che impediva ai giocatori di entrare in coda nella modalità Arena quando erano in team con un compagno di rango minore.

Non è finita qui, l’aggiornamento ha anche risolto un problema che impediva di applicare trappole ai muri dove vi era la presenza di scale. E’ stato risolto un bug che impediva ai giocatori di uscire dal veicolo Girosfera dopo che gli era stata lanciata una granata ballerina. Infine, è stato risolto un’ulteriore bug che impediva di visualizzare gli inviti degli amici. Come potete vedere, le migliorie apportate sono state molte. Ciò, però, non vuol dire che non ci siano degli altri bug. Epic Games consiglia a tutti gli utenti di segnalare i problemi riscontrati all’interno di Fortnite al fine che questi possano essere risolti il prima possibile. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.