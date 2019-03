Fino al 3 gennaio, nessun essere umano aveva mai visto il “lato oscuro” della luna – il lato sempre rivolto lontano dalla Terra. Era un mistero, ora non più. L’Amministrazione spaziale nazionale cinese ha sbarcato con successo un lander lunare, Chang’e-4, a South Pole-Aitken, il bacino più grande e profondo della luna. Il suo razzo lunare Yutu-2 invia a casa dozzine di immagini in modo da poter vedere il suolo, le rocce e i crateri per noi stessi. Anche i semi che ha assunto durante il viaggio sono germogliati (prima di congelarsi a morte), rendendo questa la prima volta che qualsiasi materia biologica proveniente dalla Terra è stata coltivata sulla Luna, o, più in generale, nello spazio.

Gli scienziati avevano a lungo ipotizzato l’esistenza di acqua sulla Luna, che sarebbe stata necessaria per coltivare colture e costruire insediamenti. Il satellite Chandrayaan-1 dell’India ha confermato un decennio fa che c’era acqua nella esosfera della Luna, e nell’agosto 2018, ha aiutato la NASA a trovare acqua ghiacciata sulla superficie delle parti più scure e fredde delle sue regioni polari.

Le startup, mano a mano con i governi

Il satellite indiano Mangalyaan è andato ancora più lontano, su Marte, nel 2014, e sta rimandando immagini mozzafiato. Il primo ministro Narendra Modi ha promesso una missione con equipaggio nello spazio entro il 2022, e una startup indiana, il Team Indus, ha già costruito un rover lunare che può aiutare nell’esplorazione.

Americani e sovietici potrebbero aver iniziato la corsa allo spazio nella loro ricerca del dominio globale, ma la Cina, l’India, il Giappone e altri paesi si sono uniti a loro. I partecipanti più interessanti sono imprenditori come Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson e Rahul Narayan del Team Indus.

Sono esploratori dello spazio come quelli che conosciamo dalla fantascienza, guidati dall’ego, dalla curiosità e dal desiderio di avere un impatto sull’umanità. La tecnologia ha livellato il campo di gioco in modo che anche le startup possano competere e collaborare con i governi.

Nei 50 anni da quando l’equipaggio dell’Apollo 8 è diventato il primo a fare il giro della Luna e tornare, il progresso esponenziale della tecnologia ha drasticamente ridotto le barriere all’ingresso. Gli accelerometri, i giroscopi e i sistemi di navigazione di precisione che costano milioni ed erano segreti nazionali sono ora disponibili per pochi centesimi su Alibaba. Questi sono ciò che abilita il funzionamento di Google Maps e delle app per la salute di Apple – e rendono possibili viaggi nello spazio.

Anche i satelliti, i razzi e i rover sono molto più accessibili.

Il programma spaziale della NASA è costato circa 209 miliardi di dollari nel corso della sua vita e ha effettuato un totale di 135 voli, con un costo medio per lancio di circa 1,6 miliardi di dollari. I suoi razzi monouso avevano un prezzo di centinaia di milioni di dollari.

La compagnia di Elon Musk SpaceX ora offre servizi di lancio per 62 milioni di dollari per i suoi razzi riutilizzabili Falcon 9, che possono trasportare un carico di 4.020 kg. Il team Indus ha costruito il suo rover lunare con solo 35 milioni di dollari di finanziamenti e un team di ingegneri rag-tag a Bangalore.

Possiamo aspettarci che le nuove incursioni nello spazio producano ancora di più. Le opportunità sono infinite: sperimentazione biologica, estrazione delle risorse, calcolo di come vivere su altri pianeti, viaggi spaziali e turismo. Le tecnologie includeranno i nano satelliti di prossima generazione, i sensori di immagine, il GPS, le reti di comunicazione e una serie di innovazioni che non abbiamo ancora concepito. Possiamo anche aspettarci di produrre nello spazio e stampare in 3D edifici per colonie spaziali.

Insieme alle innovazioni, le paure e i rischi

Gli sviluppi su ciascuna di queste frontiere forniranno nuove intuizioni e innovazioni per la vita sulla Terra. Imparare a coltivare piante sulla Luna può aiutarci a coltivare piante in condizioni difficili su questo pianeta. Gli edifici che la NASA crea per Marte saranno un modello per l’alloggio in climi estremi.

Come per ogni progresso tecnologico, ci sono anche nuove paure e rischi. Le immagini di prossima generazione possono fornire vantaggi militari attraverso la raccolta di informazioni. L’esercito ha già una straordinaria capacità di tracciare persone specifiche e guardarle con dettagli incredibili.

Per qualsiasi tipo di stazione spaziale o base su un altro pianeta o luna, c’è la domanda su chi stabilisce le regole, gli standard e il linguaggio usati nello spazio. Poi c’è la domanda più ampia su quali valori etici e sociali guideranno le comunità spaziali del futuro – e la questione ancora più grande di se i luoghi al di là della Terra siano eticamente rivendicabili come proprietà.

Indipendentemente dai rischi, l’era dell’esplorazione spaziale è iniziata e possiamo aspettarci molte scoperte eccitanti. Possiamo anche iniziare a sognare i luoghi che vogliamo visitare nei cieli.