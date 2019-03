Pronti questa notte per l’ora legale? Sarà infatti proprio questa notte che dovremo spostare avanti le lancette di un ora e le 02:00 del mattino diventeranno improvvisamente le 03:00. Ma quali sono gli effetti di questo spostamento di orario sul nostro corpo e sulla nostra mente?

Secondo la psicoterapeuta Paola Vinciguerra, al cambio di orario dovuto all’ora legale, possono infatti essere associati effetti psicofisici come sonnolenza, stanchezza, affaticamento, irritabilità e difficoltà di concentrazione. Malesseri dovuti in gran parte allo sfasamento dei nostri ritmi circadiani.

La Vinciguerra, presidente dell’Associazione Europea per il Disturbo da Attacchi di Panico (Eurodap), ha affermato che “questi disturbi, secondo un nostro sondaggio, sono avvertiti dal 70% degli italiani. L’ora legale acutizza problemi psicofisici preesistenti e, in individui che hanno difficoltà ad addormentarsi e presentano ansia e depressione, influenza il peggioramento. Il jet leg, anche se solo di un’ora, può comportare uno squilibrio dell’organismo, tanto che il nostro orologio biologico può aver bisogno anche di alcuni giorni per riassestarsi. La privazione di sonno comporta un aumento del rilascio di cortisolo che, oltre ad incidere a livello cardiovascolare, può comportare anche un cambiamento a livello umorale”.

Al sondaggio dell’Eurodap, sulle conseguenze del cambio dell’ora, hanno partecipato 658 persone tra i 18 ed i 67 anni. Come ha affermato la Vinciguerra, circa il 70% degli intervistati, ha riportato di aver sofferto di insonnia a causa del cambio dell’ora. Il 76% ha dichiarato di sentirsi meno produttivo e più incline a sbalzi d’umore. Mentre il 90% ha comunque dichiarato di averne risentito nel proprio stato psicofisico.

Alcuni consigli per affrontare al meglio il cambio d’ora

Ma ne vale davvero la pena? Secondo la psicologa Eleonora Iacobelli, vicepresidente di Eurodap, ci sono comunque notevoli vantaggi nell’avere un ora di luce in più al giorno. Come ha ella stessa affermato, “la luce aumenta i livelli di serotonina, un neurotrasmettitore sintetizzato nel cervello conosciuto anche col nome di ‘ormone del buonumore’, proprio perché ci rasserena e migliora il sonno, fondamentale per la nostra salute. La luce solare favorisce la produzione della vitamina D, un fondamentale gruppo di pro-ormoni che ha numerosi benefici per il nostro organismo e durante la gravidanza. Infine abbiamo più tempo libero da trascorrere all’aria aperta”.

Sembrerebbe dunque che valga la pena affrontare il cambio d’ora con quello che ne consegue. Ma ci sono alcuni trucchi per affrontare al meglio l’arrivo dell’ora legale. Innanzitutto è opportuno evitare sostanze eccitanti prima di andare a dormire, potrebbero disturbare la fase di addormentamento o farci svegliare durante la notte. Se siamo soliti fare esercizio fisico, assicurarsi che questo avvenga almeno 3/4 h prima dell’ora di coricarsi. Come è anche opportuno cercare di evitare di intraprendere attività troppo impegnative a livello mentale prima di dormire. Bisogna altresì limitare l’uso di smartphone e tablet prima di coricarsi e durante la notte, in quanto la luce blu emessa da questo tipo di apparecchi può inibire la produzione di melatonina, compromettendo il sonno.