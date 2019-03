Samsung Galaxy A40, ecco la scheda tecnica ed il prezzo ufficiale

La strategia di molte aziende che si occupano del settore degli smartphone è quello di non produrre solo device top di gamma, con prezzi molto alti, ma anche di puntare su categorie di fascia minore, con prezzi non alti ma con una scheda tecnica comunque buona.

Senza dubbio, di quest’ultima categoria l’azienda che domina è Xiaomi, ma anche Samsung spesso propone smartphone molto interessanti, come il nuovo Samsung Galaxy A40, ormai prossimo all’uscita. Vediamo tutte le notizie in merito.

Ecco il nuovo Samsung Galaxy A40

Lo smartphone ha un display da 5,9” AMOLED con risoluzione FHD+ (1080×2340 pixel). Il comparto tecnico è molto interessante, con una CPU Samsung Exynos 7904, supportata da 4 Gb di RAM e 64 Gb di memoria interna, espandibile ovviamente con micro Sd. Per quanto riguarda le fotocamere, abbiamo due sensori posteriori, rispettivamente da 16 MP e 5 MP ed una singola fotocamera frontale da 25 MP. Infine, la batteria dovrebbe avere una capienza stimata di 3000 mAh e il sistema operativo sarà sicuramente Android 9,0 Pie, con, probabilmente, la possibilità in futuro di effettuare l’upgrade al nuovo Android Q.

Sebbene ancora non si sa la data di rilascio ufficiale, vedendo sui vari siti web in Europa, è possibile preordinare il Samsung Galaxy A40 in quattro colorazioni, bianco, blu, corallo e nero, al prezzo di circa 259 euro, che fa appunto comprendere che è un device di fascia medio-bassa. La scheda tecnica, però, completa sotto ogni punto di vista, promette ottime prestazioni di questo device analizzando il rapporto qualità-prezzo.