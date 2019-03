Il nuovo F1 2019 di Codemasters uscirà su Xbox One, PlayStation 4 e PC il 28 giugno, in concomitanza con il Gran Premio d’Austria e arriverà nei negozi tre Gran Premi in anticipo rispetto al solito. Il gioco permetterà di “guidare” le monoposto del 2019 specificamente progettate in collaborazione con il team tecnico di F1, guidato da Ross Brawn e Pat Symonds!

Per le sessioni in multiplayer, l’auto sarà dotata di una vasta gamma di livree che offrirà ai giocatori un notevole livello di personalizzazione, una interessante aggiunta alla serie in un momento in cui gli e-sports a tema Formula 1 stanno diventando sempre più giocati. Le livree di ogni scuderia saranno periodicamente aggiunte tramite aggiornamenti, ma Codemasters assicura che le versioni finali delle livree saranno già pronte per il lancio del gioco.

Il gioco è frutto di una collaborazione molto prestigiosa!

“Siamo molto lieti di essere in grado di rilasciare F1 2019 prima dell’inizio della stagione di Formula 1 in modo che il gioco possa essere giocato e apprezzato nello stesso momento in cui si sta svolgendo il campionato nel mondo reale“, ha dichiarato Paul Jeal, F1 Franchise Director di Codemasters. “La nostra collaborazione con la Formula 1 ha giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo chiave per il franchise”, continua Jeal.

“Questo ci ha permesso di sviluppare alcune nuove interessanti funzionalità e altre novità per il franchise che non vediamo l’ora di condividere con la nostra community nei prossimi mesi. L’entusiasmante collaborazione con Ross Brawn e Pat Symonds ha creato nuovi livelli di personalizzazione per i giocatori in F1 2019“, ha affermato Lee Mather, direttore creativo del gioco.

Codemasters deve ancora rivelare quali saranno le nuove funzionalità che saranno aggiunte al gioco, ma ha già rilasciato un trailer in attesa di ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi. Il precedente capitolo della serie, F1 2018, presentava una modalità carriera rinnovata che si concentrava sullo svolgimento di un’intera stagione di campionato e offriva anche una selezione molto ampia di auto d’epoca.