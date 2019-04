Il fenomeno videoludico di Epic Games, Fortnite, ha nel corso del tempo mutato diverse delle sue caratteristiche. Ricordiamo che il gioco risulta essere ancora molto famoso anche per questa sua caratteristica. Non sempre i cambiamenti vengono accolti positivamente dalla community. Tuttavia, questi rendono il gameplay decisamente più interessante.

Nelle scorse ore, un utente di Reddit ha presentato un’interessante concept riguardante un aspetto di Fortnite che fino ad ora non è mai mutato. Stiamo parlando di quello che è il bus di lancio presente all’inizio di ogni game. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Fortnite: ecco il bus dal tragitto dinamico

A presentare il concept è stato l’utente di Reddit The8BitGentleman, questo mostra un bus dal tragitto dinamico mai visto prima all’interno del gioco. Ricordiamo che fino ad ora il bus di Fortnite ha sempre seguito un tragitto rettilineo. L’utente ha proposto una variazione della feature decisamente interessante. Secondo lui Epic Games potrebbe introdurre molteplici tragitti, anche curvi, al fine di rendere il gameplay più interessante.

In poco tempo il concept ha guadagnato molta fama. Sembra che anche gli altri giocatori del videogioco non disdegnino una mossa di questo tipo. Ricordiamo che in passato la casa del fenomeno videoludico di Fortnite ha accontentato gli utenti su alcune richieste. Ci sta che l’azienda decida di introdurre la feature su particolari modalità del battle royale. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.