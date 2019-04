Il pluripremiato Huawei P20 Pro è stato sicuramente uno dei migliori smartphone del 2018. Con una tripla fotocamera posteriore, un processore veloce e un’enorme batteria da 4.000 mAh, questo dispositivo ha da subito conquistato il mercato. A renderlo ancora più allettante, è stata una serie di tagli dei prezzi che hanno interessato questo modello, rendendolo davvero economico. Questo basterà per farne un best-buy?

I forti sconti ne faranno un’occasione?

Moltissimi rivenditori, anche online, hanno notevolmente ridotto il prezzo del P20 Pro fino a 600 euro e c’è chi addirittura arriva a venderlo a soli 579, andando a scontarlo di circa 200 euro rispetto al prezzo originale. Altri rivenditori, come il sito Mobiles.co.uk, offre anche promozioni molto convenienti includendo 5 GB di copertura Internet, più chiamate e SMS illimitati.

Con questi fortissimi sconti, molti utenti potrebbero essere ora tentati di acquistare il P20 Pro, ma c’è un valido motivo per cui potrebbe non essere una buona idea. Huawei ha appena lanciato il suo nuovo smartphone, il P30 Pro, destinato a sostituire i modelli della gamma P20.

Un P30 Pro che oscurerà completamente la gamma P20

Il nuovo modello infatti, non costituisce semplicemente un “aggiornamento” di quello precedente; il nuovo P30 Pro è dotato di una serie di nuove funzionalità che non troviamo sul P20, tra cui la ricarica wireless, un display completamente senza bordi e la possibilità di ricaricare altri dispositivi semplicemente posizionandoli sul telefono.

Sebbene questi aggiornamenti siano degni di nota, c’è ancora una caratteristica che distingue profondamente il P30 Pro dal suo predecessore: sfoggia una fotocamera posteriore quadrupla che consente uno zoom 10x ibrido e uno zoom digitale fino a 50 volte! Senza contare scatti ultra grandangolari e la possibilità di scattare foto in condizioni di oscurità quasi totale senza utilizzare il flash.

Il prezzo è però molto proibitivo

L’unico lato negativo di questo nuovo telefono è il prezzo: Huawei propone il suo nuovo gioiellino a circa 899 euro, un prezzo molto più alto di quello del P20 Pro. Richard Yu, CEO di Huawei Consumer BG, ha dichiarato: “La serie HUAWEI P30 rappresenta una svolta fondamentale dopo decenni di sviluppo della tecnologia delle fotocamere digitali; riscriverà le regole e rivoluzionerà la percezione di tutti della fotografia mobile“.

“Innovazioni come HUAWEI SuperSpectrum Sensor e SuperZoom Lens ci permettono di superare i nostri standard in ambito di fotografia. La serie HUAWEI P30 segnerà un tappa fondamentale per la prossima generazione di smartphone, consentendo a tutti di catturare la vera bellezza del mondo che li circonda attraverso un dispositivo che si adatta al palmo delle loro mani“, conclude Yu.