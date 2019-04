In un articolo precedente, abbiamo parlato della dieta Keto. Che sta coinvolgendo tanti Vip di Hollywood.

La dieta chetogenica è una dieta ricca di grassi e basso contenuto di carboidrati, dove i partecipanti mantengono un livello moderato di proteine. Riducendo l’assunzione di carboidrati e aumentando l’assunzione di grassi, il corpo viene indotto in uno stato noto come “chetosi”. La chetosi si verifica quando il corpo non ha accesso sufficiente al glucosio, la sua fonte primaria di combustibile.

Tuttavia, ha effetti diversi in base al genere sessuale.

Dieta Keto funziona solo con i maschi

Alla riunione annuale della Endocrine Society di domenica, i ricercatori dell’Università dello Iowa hanno discusso i risultati di questa dieta.

Hanno rivelato che i topi femmina nella dieta keto erano meno propensi rispetto ai maschi nel perdere peso, e avevano maggiori probabilità di sperimentare un controllo insufficiente della glicemia.

Negli esperimenti, i ricercatori hanno inserito un gruppo di topi nella dieta keto con il 75% di grassi, il 3% di carboidrati e 8 percento di proteine. Avevano un altro gruppo di topi con una dieta regolare di 7 percento di grassi, 47 percento di carboidrati e 19 percento di proteine.

Dopo 15 settimane di dieta con keto, i topi maschi subivano perdite di peso corporeo e grasso corporeo, mentre il gruppo femminile ha effettivamente guadagnato peso.

Ciò costringerà il corpo a fare affidamento sul grasso per l’energia, piuttosto che sui carboidrati e porterà al corpo a bruciare i suoi depositi di grasso.

Ci sono stati molti casi di persone che distruggono enormi quantità di grasso grazie a questa dieta ed è diventato un fenomeno nell’industria del fitness.

La ricerca lancia dunque un campanello d’allarme da tener presente: se i maschi perdono peso, le donne lo acquisiscono. Servono comunque ulteriori approfondimenti.