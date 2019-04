Nokia X71, trapelano le prime informazioni su Geekbench

Il settore degli smartphone è uno dei più importanti e combattuti nel campo della tecnologia. Numerose aziende infatti cercano di vendere i propri device a più persone possibili, proponendo sia top di gamma a prezzo abbastanza elevato, sia smartphone di medio-bassa fascia, come, per esempio, il Samsung Galaxy A50.

Senza dubbio le tre aziende principali del settore sono Apple, Samsung e Huawei, ma anche altre cercano di prendersi una fetta di clienti. E’ il caso dell’azienda finlandese Nokia, che è pronta a presentare ufficialmente il Nokia X71, di cui sono già emersi online alcuni dettagli.

Arriva il nuovo smartphone Nokia X71

Le prime caratteristiche tecniche sono state pubblicate sulla famosa piattaforma GeekBench. Il comparto tecnico, nello specifico, è molto interessante, con il SoC Snapdragon 660 affiancato e supportato da ben 6 Gb di RAM. Il sistema operativo installato ovviamente è Android 9.0 Pie, ma quasi sicuramente con possibilità di effettuare l’upgrade ad Android Q, la nuova versione del software di Google tutt’ora in test con la beta sui Google Pixel.

Il device ha ottenuto, nei test hardware su Geekbench, il punteggio di 1455 nel test single-core, e di 5075 in quello multi-core, punteggi nella norma per il SoC Snapdragon 660. Oltre al Nokia X71, verrà lanciato nel mercato globale anche probabilmente il Nokia 8.1 Plus, che, a differenza del precedente, ha come SoC Qualcomm Snapdragon 710, quindi molto più avanzato.

La presentazione ufficiale di almeno uno di questi due device avverrà sicuramente domani, 2 Aprile, anche se sembra difficile una doppia presentazione, vista anche la differenza evidente del processore.