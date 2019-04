Nel 1981, un mercantile chiamato Primrose si incagliò su una barriera corallina nel Golfo del Bengala. I venti erano alti e sferzanti attorno alla nave. Dopo alcuni giorni bloccati nella barriera corallina, un membro dell’equipaggio ha riferito di aver visto un gruppo emergere dalla giungla dell’isola a poche centinaia di metri di distanza. Il sollievo del marinaio alla vista di una possibile squadra di soccorso decadde quando gli uomini comparvero: quasi nudi, con lance, archi e frecce miravano in direzione della nave.

“Uomini selvaggi, di 50 anni, trasportano varie armi fatte in casa, stanno costruendo due o tre barche di legno“, trasmise via radio il capitano della Primrose al suo quartier generale a Hong Kong. “Temiamo ci assaliranno al tramonto. La vita di tutti i membri dell’equipaggio non è garantita“.

La stessa tribù uccise il missionario americano John Allen Chau il 17 novembre. L’equipaggio della Primrose sopravvisse. Il moto ondoso respingeva le barche della tribù, mentre i forti venti continuavano a deviare le loro frecce dal bersaglio, secondo un resoconto dell’autore e storico Adam Goodheart. Dopo tre giorni terrificanti, una nave della marina indiana portò in salvo i marinai bloccati sulla nave. La Primrose si trova ancora dove si è incagliata 37 anni fa.

Chau avrebbe visto il relitto della nave mentre circumnavigava la North Sentinel Island la sera del 14 novembre, su una barca con cinque pescatori che la polizia dice di aver pagato 25.000 rupie (275 sterline) per portarlo di nascosto. Come l’incidente di Primrose, l’apparente omicidio di Chau mentre cercava di predicare ai Sentinelesi – in violazione della legge indiana e dei consigli secondo i quali l’esposizione ad agenti patogeni stranieri potessero ucciderli – la sua storia ha alimentato il fascino di una delle comunità più isolate del mondo. E tra le più incompresi, secondo un gruppo di antropologi e storici che li hanno osservati.

Gli incontri tra la tribù, approssimativamente stimata in numero di 100 persone, e il mondo esterno sono un catalogo violento di episodi. Nel 1974, un membro di un equipaggio del National Geographic che filmava un documentario sull’isola fu colpito da una freccia.

L’anno seguente, il re esiliato del Belgio avrebbe rinunciato alla sua visita quando un singolo membro della tribù armata emerse dalla giungla e fece un cenno con la mano verso l’imbarcazione. Nel 2006, due uomini in cerca di relitti su North Sentinel si sono arenati sulla sabbia e sono stati fatti a pezzi con le asce. La polizia disse che i loro corpi furono appesi a pali di bambù ed esposti all’oceano “come spaventapasseri“.

Tuttavia, coloro che hanno esperienza con i Sentinelesi rifiutano l’idea che siano intrinsecamente aggressivi. “Sono un popolo amante della pace“, ha detto TN Pandit, un’antropologa che ha diretto uno dei primi incontri di successo con la tribù nel 1991. “La loro ostilità è un segno di grande insicurezza“, concorda Vivek Rae, ex amministratore delegato delle isole Andaman e Nicobar, il territorio indiano che ospita la casa dei Sentinelesi.

Spesso caratterizzati come soliti a barbarie irrazionali, il loro estremo sospetto verso gli estranei può essere fondato. “È stato trasmesso attraverso le generazioni”, dice Pandit.

Una storia “solitaria”

Secoli fa, l’arcipelago delle Andamane era una calamita per i mercanti di schiavi birmani che sequestrarono membri delle sue quattro tribù di cacciatori per venderli nel sud-est asiatico. Dal 1857, le isole divennero una colonia britannica permanente, una prigione per coloro che avevano preso parte alla rivolta indiana di quell’anno, la più grande rivolta armata contro il dominio coloniale nel subcontinente.

Una pratica consisteva nel rapire membri di tribù e tenerli per diverse settimane per dimostrare i frutti della civiltà britannica. Maurice Vidal Portman, un comandante della Royal Navy, impiegò usò questa strategia a North Sentinel Island nel 1880, catturando due anziani della tribù e quattro bambini – gli unici residenti apparentemente incapaci di fuggire. I prigionieri “si ammalarono rapidamente“, scrisse in seguito, “e il vecchio e sua moglie morirono, così i quattro bambini furono rimandati a casa loro con quantità di regali”.

Le tribù cedettero al dominio britannico si trovarono devastate dalla malattia e sopraffatte dal contatto con alcol, tabacco, zucchero e altri vizi dell’insediamento. Nel 1858, gli inglesi contarono almeno 5.000 tribù sparse per le Andamane. Nel 1931, il loro numero era sceso a 460.

Anche a Portman, era ovvio: “L’associazione [delle tribù] con gli estranei non ha portato loro altro che danno“, disse alla Royal Society di Londra.

Durante la seconda guerra mondiale, le Andamane furono teatro di feroci battaglie e bombardamenti. PC Joshi, professore di antropologia all’Università di Delhi, ipotizza che questo avrebbe potuto avere un impatto sui Sentinelesi. “Devono conservare alcuni di quei ricordi.”

Dal 1967, gli antropologi del governo indiano hanno deciso di conquistare pazientemente la fiducia dei Sentinelesi, lasciando loro regali di noci di cocco, banane e verghe di ferro. L’ultimo di questi regali sarebbe poi apparso nelle punte delle frecce che la tribù avrebbe periodicamente lanciato agli studiosi esploratori. In tal modo si apprese che la tribù, che ha almeno 30.000 anni, non era una reliquia dell’era neolitica: i loro stili di vita potevano evolversi come quelli di qualsiasi altra comunità umana.

Le spedizioni che lasciano loro doni sono cessate negli ultimi due decenni. L’attuale politica del governo indiano è semplicemente lasciare i Sentinelesi da soli. Tutto ciò è influenzato in parte dall’esperienza del Paese con un’altra tribù degli Andamane, gli Jarawa. Nel 1996, un ragazzo Jarawa si ruppe una gamba mentre cercava di rubare frutta da un insediamento moderno. Fu portato in ospedale e trascorse cinque mesi a riprendersi. Ha imparato un po’ di hindi e ha scoperto la televisione. Poi è tornato alla sua tribù.

Circa un anno dopo, il ragazzo guidò un gruppo di Jarawa fuori dalla foresta in una formale apertura di pace dalla comunità dopo secoli di ostilità. Eppure l’esperienza Jarawa non è più considerata un trionfo. Malattie come il morbillo hanno devastato la comunità. Le autorità sono state coinvolte nell’aiutare a gestire “safari umani” nel territorio di Jarawa. Gli antropologi temono che si stiano dirigendo verso altre tribù andamane con i quali si è entrati in contatto.

La disavventura di Chau a North Sentinel Island ha scatenato l’indignazione in India e ha riaffermato la posizione del governo. Un antropologo coinvolto nel caso americano ha detto che non c’erano piani per andare a North Sentinel per recuperare il suo corpo. “Sparano frecce su qualsiasi invasore“, ha detto il funzionario. “Questo è il loro messaggio, che dice ‘non venire sull’isola’ e noi lo rispettiamo.”