Sembra proprio che questo 2019 sia un anno all’insegna della “Dark Mode” sui dispositivi mobili. Tempo fa vi abbiamo parlato della possibilità che questa possa apparire su iOS 13. La nota funzione sembra essere davvero molto gettonata tra gli sviluppatori di App e gli utenti ne sono a dir poco estasiati. Le interfacce dei dispositivi total black sono sempre più apprezzate. Nelle scorse ore, anche un noto social network, Twitter, ha annunciato l’arrivo della funzione su iOS.

Ebbene sì, sembra che l’azienda del social network azzurro abbia accolto le tante richieste degli utenti. Negli scorsi giorni è apparsa sull’account ufficiale dell’azienda la notizia riguardante l’introduzione della feature sui dispositivi iOS. Non c’è bisogno di dire che gli utenti android non hanno preso bene la faccenda.

Twitter: scopriamo la Dark Mode di iOS

La casa del social network ha voluto chiamare la funzione “lights out“. Ricordiamo che questa risulta essere ben differente dalla già presente funzione “Dim” che portava i toni sul blu. In questo caso, infatti, i colori dell’interfaccia sono completamente neri. La feature permetterà di far risparmiare una piccola percentuale di energia a tutti i dispositivi che hanno un display OLED. Per attivarla non bisognerà fare altro che scaricare l’ultima versione di Twitter ed entrare nell’apposita sezione in basso a sinistra nel menù ad hamburger.

Non sappiamo perchè Twitter abbia deciso di introdurre la funzione solo sui dispositivi iOS. Molto probabilmente il software per dispositivi android che contiene la funzione è ancora in via di sviluppo. Ci sta che l’azienda decida di lanciarla in un secondo momento. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.