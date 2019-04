Nonostante manchi ancora molto tempo al lancio della nuova gamma di iPhone, le notizie in merito alle loro caratteristiche non cessano di arrivare. Sono molti gli analisti che stanno avanzando ipotesi in merito a ciò che potremmo vedere sui prossimi iPhone 11. Nelle scorse ore, uno di questi, ha assicurato che i prossimi smartphone Apple avranno due feature molto importanti.

Ebbene sì, parliamo di ciò che è stato ipotizzato già qualche settimana fa. I nuovi iPhone 11 saranno dotati di ricarica wireless inversa. Ma non solo, stando a quanto emerso questi avranno anche delle batterie nettamente più grandi rispetto a quelle presenti sugli attuali modelli.

iPhone 11: autonomia aumentata e ricarica wireless inversa

A dare queste perle in merito al nuovo iPhone 11 è stato Ming-Chi Kuo. Come ben sappiamo, questo risulta essere molto famoso proprio per aver anticipato numerose mosse della mela morsicata. Egli è certo che l’azienda introdurrà un sistema di ricarica wireless inversa sui nuovi melafonini. Ciò significa che oltre a ricaricare lo smartphone, sarà anche possibile ricaricare altri dispositivi. Ne saranno molto felici i possessori degli AirPods con case di ricarica wireless. Stando a quanto emerso, le due aziende al lavoro su questa tecnologia sarebbero Luxshare e Sunway.

Per far si che la ricarica inversa sia efficiente, Apple introdurrà su iPhone 11 delle batterie più grandi del 15% rispetto a quelle attuali. Ciò sarà reso possibile grazie all’utilizzo di un diverso display OLED. Parliamo di un display laminato che permetterà di recuperare lo spazio necessario per la batteria di dimensioni maggiori. Ulteriori dettagli potrebbero essere rilasciati a breve. Restate in attesa per ulteriori informazioni a riguardo.