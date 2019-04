Epic Games ha rilasciato il suo ultimo aggiornamento importante di Fortnite lo scorso mercoledì. A breve, invece, la casa dovrebbe rilasciare il consueto “aggiornamento contenuto” minore. Questo come al solito porterà delle piccole novità all’interno del noto battle royale. Sembra proprio che la novità questa volta sarà il tanto atteso arco esplosivo.

Ebbene sì, sono molti gli utenti che aspettano impazientemente che questa nuova arma arrivi su Fortnite. Stiamo parlando del primo arco all’interno del battle royale. Non c’è bisogno di dire che tutti sono molto curiosi di vedere come questo influenzerà il gameplay. Andiamo a scoprire, in questo articolo, tutti i dettagli che abbiamo sull’arma.

Fortnite: come funzionerà l’arco esplosivo?

Come al solito Epic Games non ha dato molti dettagli in merito alla nuova arma. Questa si è semplicemente limitata ad annunciarla tramite la classica pagina di avvisi all’interno del gioco. Tuttavia numerosi dataminer hanno scovato qualche dettaglio in merito al nuovo oggetto. Ciò che risulta essere intuibile fin da ore è che si tratterà di un arco che utilizzerà frecce esplosive.

Molto probabilmente, queste, saranno limitate all’interno del gioco. Sicuramente Epic Games metterà un limite al numero di frecce esplosive da poter trasportare contemporaneamente. Online sono apparsi quelli che dovrebbero essere i suoni dell’arco in game. Al momento non sono stati resi noti i dati in merito al danno che l’arma causerà. Nè tantomeno siamo a conoscenza della rarità in cui sarà proposta. Ricordiamo che l’arma comparirà nell’aggiornamento contenuto che verrà rilasciato in queste ore. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.