PlayStation Store, novità per il cambio nome e per i rimborsi

Negli ultimi anni c’è stato un grande cambiamento dell’acquisto dei videogiochi. Se prima, infatti, si acquistavano sempre giochi fisici nei vari negozi, come per esempio Gamestop, ora la maggior parte delle persone li compra digitali, scaricandoli direttamente sul pc o sulla console di gioco. La console di Sony infatti ha la propria piattaforma, PlayStation Store, dove poter scaricare giochi, musica, film, sfondi e molto altro.

Novità su rimborsi e cambio nome su PlayStation Store

Ieri, 1 Aprile, l’azienda ha comunicato su Internet che ci sarà una rivisitazione sulla politica della piattaforma, nello specifico riguardante i rimborsi e il cambio nome. Per ora, le novità valgono solo per l’America, quindi bisogna vedere se anche da noi saranno modificate effettivamente così.

Per quanto riguarda i rimborsi su PlayStation Store, se abbiamo comprato il gioco, ma non ancora scaricato, abbiamo fino a 14 giorni di tempo dall’acquisto per annullarlo e ottenere il pieno rimborso. Se, invece, il download del gioco è stato completato, potremo ottenere il rimborso solo se il gioco viene valutato come “problematico“, ovvero presenta problemi tecnici, bug e altro tutto accertato e confermato. Un esempio, il pessimo Fallout 76, pieno di problemi tecnici.

Per quanto riguarda il cambio nome dell’utente, cioè l’ID del profilo, rimane la possibilità di cambiarlo la prima volta gratuitamente, mentre successivamente sembra che ci sia l’impossibilità di ottenere un rimborso di alcun tipo per soldi spesi nel cambio nome. Questa sezione ha ancora notizie confuse e non confermate, bisogna attendere informazioni più precise.