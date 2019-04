Poco prima della mezzanotte (ora locale) di sabato sera, un’enorme meteora ha illuminato i cieli della Florida. L’evento è stato ripreso da numerosi testimoni con i propri cellulari o dalle telecamere di sicurezza di alcuni negozi ed abitazioni.

The @NWSTallahassee confirmed a meteor fell to Earth on Saturday night after it was spotted in the sky by people in Florida. https://t.co/sQ61dUIvm1 — Twitter Moments (@TwitterMoments) March 31, 2019

La meteora è stata visibile per non più di due secondi, esattamente alle 23:55 (ora locale) di sabato sera. Secondo l’Associated Press, l’American Meteor Society ha dichiarato che si sono verificate più di 150 segnalazioni in tutto il sud-est della Florida.

Come ormai spesso accade, molte sono state le segnalazioni sui social

Sono stati infatti davvero tantissimi i post con video e fotografie dell’evento, postati su Twitter e su altri social network, che hanno reso testimonianza dell’accaduto, usando l’hashtag #Meteor.

This is how the Meteor Camera on the International Space Station sees meteors https://t.co/Xv6c3aJYrA pic.twitter.com/vqKflw34Jd — Massimo (@Rainmaker1973) March 31, 2019

All’inizio non tutti hanno capito subito di cosa si trattasse e che cosa fosse quella luce che aveva illuminato il cielo per così poco tempo. Molte sono state le speculazioni fino a che l’ufficio del National Weather Service di Tallahassee, non ha dichiarato che si era trattato di una meteora, fornendone anche un immagine del suo GOES Lightning Mapper.