ASUS ZenFore 6 sbarca su Geekbench e si mostra con Snapdragon 855

Le aziende che dominano il settore degli smartphone sono principalmente tre, Samsung, Apple e Huawei, ed anche una quarta che sta prendendo sempre più spazio, ovvero Xiaomi, con i suoi smartphone di medio-bassa fascia.

Ci sono comunque anche altre aziende che continuano a produrre e lanciare sul mercato smartphone interessanti, come la linea ASUS, che, tra un mese e mezzo, renderà disponibile il top di gamma ASUS ZenFore 6, di cui recentemente sono trapelate notizie sulla piattaforma Geekbench.

ASUS ZenFore 6, Snapdragon 855 e 6 Gb di RAM

Geekbench è una piattaforma molto interessante che racchiude le caratteristiche tecniche di tutti gli smartphone sul mercato, ed attribuisce punteggi sui vari test che svolge. Diventa così un ottimo modo per confrontare rapidamente due smartphone se siamo indecisi su qualche acquistare.

Sbarcato da pochi giorni sulla piattaforma, l’ASUS ZenFore 6 presenta il SoC Snapdragon 855, il migliore in circolo in questo inizio 2019, supportato da ben 6 Gb di RAM, che assicura prestazioni elevatissime anche in casi di multitasking. I punteggi ottenuti dai vari test, infatti, sono ottimi, con 3527 punti in single core e ben 11.190 in multi core.

Per il resto, non si sa molto, anzi praticamente nulla, del nuovo top di gamma dell’azienda. Il software sarà sicuramente Android 9.0 Pie con successiva possibilità di passare ad Android Q. La batteria dovrebbe anche avere una capienza consistente e si parla di una tripla fotocamera posteriore e di un lettore d’impronte digitali né integrato sotto il display né laterale, bensì nella schermata frontale con un pulsante in basso. Non resta che attendere il 16 Maggio in Spagna, giorno ufficiale del lancio mondiale.