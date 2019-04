Nelle scorse ore la casa del fenomeno videoludilo, Epic Games, ha finalmente rilasciato il tanto atteso Aggiornamento Contenuto 8.20 di Fortnite. Come tutti gli Aggiornamenti Contenuto, per usufruirne, non c’è bisogno di effettuare nessun download. La release ha portato all’interno del battle royale, e non solo qualche interessante novità.

Ebbene sì, Epic Games sta cercando di rendere il suo battle royale davvero completo sotto tutti gli aspetti. L’Aggiornamento contenuto 8.20 rilasciato nelle scorse ore ha portato all’interno del videogioco un arma mai vista prima d’ora. Parliamo dell’Arco Esplosivo di cui vi avevamo accennato l’arrivo ieri. Andiamo a scoprire quali sono state tutte le novità introdotte.

Fortnite: le novità introdotte con l’Aggiornamento Contenuto 8.20

Se ieri eravamo incerti in merito alle caratteristiche del nuovo Arco Esplosivo, ora non ci sono più dubbi. La nuova arma è stata introdotta all’interno del gioco da pochissime ore e ha già conquistato gran parte della community. Come già detto si tratta di un’arma esplosiva. Si può trovare solamente in rarità Leggendaria e fa 100 di danno al corpo e 200 alla testa. Questa, però, non è stata l’unica aggiunta della patch.

Il nuovo aggiornamento ha infatti portato all’interno del gioco delle piccole modifiche. Una, ad esempio, riguarda i nuovi peperoni aggiunti. La durata del loro effetto è stata aumentata da 10 a 20 secondi e la velocità che procurano dal 20% al 40%. Modifiche sono state apportate anche alla nuova modalità Arena. Inoltre, è tornata in scena la famosa modalità a tempo limitato “Sfida tra cecchini“. Queste sono le principali novità della release. Per avere qualcosa di più sostanzioso bisognerà attendere l’aggiornamento 8.30 in uscita la prossima settimana. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.