Ricordi Snake? È tornato – nella forma di Google Maps!

Snake, l’iconico gioco Nokia introdotto per la prima volta sul Nokia 6110 nel 1997, è stato reimmaginato per Google Maps in occasione del primo Aprile. Puoi giocare su versioni iOS e Android dell’app Google Maps. Basta toccare l’opzione della barra laterale sul lato sinistro della barra di ricerca e vedrai l’opzione “Play Snake“.

Nessun serpente

Non c’è nessun vero e proprio serpente, questa volta. Invece, si gioca come un mezzo di trasporto pubblico, come un treno proiettile Tokyo, la funivia di San Francisco o un autobus a due piani di Londra, e raccoglierai i passeggeri su una mappa a 8 bit delle rispettive città.

Ci sono sei città tra cui scegliere: Cairo, San Paolo, Londra, Sydney, San Francisco, Tokyo. C’è anche un’opzione “Mondo“, in cui raccogli i passeggeri da tutta la mappa.

Snake sarà riproducibile su Google Maps per circa una settimana, ha detto un portavoce di Google, anche se il gigante della tecnologia ha creato un sito dedicato per questo.

Google ama i pesci d’Aprile. La società ha “annunciato” una Google Maps a 8 bit ispirata a NES nel 2012, aggiunto un gioco di Pac-Man a Maps nel 2015 e una ricerca di Where’s Waldo l’anno scorso. Questi sono solo alcuni esempi relativi a Google Maps. L’intera lista è molto più esauriente.

https://www.youtube.com/watch?v=rznYifPHxDg