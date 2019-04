Nubia Red Magic Mars Conqueror, lo smartphone con ben 10 Gb di RAM

Nubia è un’azienda cinese con sede a Shenzhen che produce principalmente smartphone. Recentemente, l’azienda ha deciso di puntare sugli smartphone da gaming, ovvero device ottimizzati per giocare a videogiochi, anche abbastanza pesanti e complessi tecnicamente. Sempre più gente, infatti, sta iniziando a giocare anche via smartphone, basta pensare per esempio a Fortnite Mobile.

Da poco è disponibile l’acquisto anche in Italia del nuovo smartphone da gaming Nubia Red Magic Mars Conqueror, con delle caratteristiche tecniche molto interessanti. Andiamo a scoprire meglio il device.

Nubia Red Magic Mars Conqueror disponibile con 10 Gb di RAM

Lo smartphone ha un display da 6” FHD, uno specifico sistema di raffreddamento (aereo e liquido) per non farlo surriscaldare troppo durante le sessioni intense di gioco, la funzionalità 4D Shock ed una striscia di LED RGB posizionata nella parte posteriore. Lo smartphone ha due fotocamere, una posteriore da 16 MP ed una anteriore da 8 MP e la batteria ha una capienza intorno ai 3800 mAh, assicurando quindi una durata giornaliera anche con uso intenso. Il sistema operativo è ovviamente Android 9.0 Pie.

Nubia Red Magic Mars Conqueror si può acquistare in due tagli diversi, ovvero nella versione con ben 10 Gb di RAM, 256 Gb di memoria interna e colorazione mimetica Camo al prezzo di 549 euro dal sito ufficiale, ma c’è anche l’edizione meno cara, con 8 GB di RAM, colorazione Rossa e 128 Gb di memoria storage al prezzo di 449 euro. Entrambi sono smartphone ottimi per il gaming e per uso in generale, anche se il SoC in dotazione, ovvero Snapdragon 845, in questi mesi è superato nettamente dalla sua versione superiore, Snapdragon 855.