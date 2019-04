Nelle scorse ore un noto designer ha pubblicato online un concept molto interessante riguardante il nuovo iPhone 11. Lo smartphone Apple dovrebbe vedere la luce il prossimo autunno. Siamo a conoscenza di alcune caratteristiche del nuovo dispositivo. Il design, però, rimane ancora incerto. Il lavoro fatto dal designer risulta essere davvero soddisfacente.

E’ da tempo che si vocifera di un restyling di iPhone 11. Stando a quanto emerso, questo sarà un ibrido tra iPhone 5S e iPhone X. Si parla di un retro in vetro smerigliato decisamente più elegante rispetto a quello utilizzato sugli attuali iPhone XS. Il concept di Hasan Kaymak coniuga tutti questi dettagli. Scopriamolo.

Apple iPhone 11: il concept di Hasan Kaymak

Come già anticipato è Hasan Kaymak, il nome del designer che ha presentato il nuovo concept di iPhone 11. Questo ha subito fatto il giro del web. Dobbiamo dire che il lavoro fatto dall’uomo risulta essere davvero interessante. Possiamo osservare nell’immagine all’inizio dell’articolo come questo racchiuda in sè tutti i dettagli pervenuti fino ad ora in merito al nuovo melafonino.

Da notare il fatto che il designer ha preferito discostarsi dalla massa presentando un iPhone 11 con tripla fotocamera all’interno di un riquadro molto simile a quello presente sugli attuali melafonini. Per il resto, lo smartphone Apple sembra davvero un ibrido tra iPhone 5S e iPhone X. Un design di questo tipo, se si rivelasse vero, non sarebbe per nulla male. Non ci resta che attendere qualche settimana per avere qualche dettaglio in più.